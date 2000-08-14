ФБР предупредило об угрозе глобальной хакерской атаки на банкоматы всего мира

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По меньшей мере 95 процентов всех банкоматов по всему миру в настоящий момент до сих пор работают под управлением операционной системы Windows XP.

Главная беда держателей карт в РФ — несанкционированное похищение денег с банковских счетов. Кражи денег со счёта в прошлом году стали распространённым риском для держателей банковских карт – на них пришлись 55% страховок. Доля хищений выросла в 1,5 раза по сравнению с 2011-м годом, общее число — в 2 раза. Убытки по этому