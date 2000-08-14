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Раздел: Технологии  
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ФБР предупредило об угрозе глобальной хакерской атаки на банкоматы всего мира

ФБР предупредило об угрозе глобальной хакерской атаки на банкоматы всего мираФБР предупредило банки о том, что они могут столкнуться с глобальной атакой на банкоматы.

По данным ведомства, в «ближайшие дни» преступники планируют взломать тысячи банкоматов и платежных карт по всему миру для вывода миллионов долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Длиться такая атака будет в течение нескольких часов.

Мы получили сообщение о возможном взломе банкоматов по всему миру. Киберпреступники планируют воспользоваться дырой в безопасности ATM-машин.

Предположительно для взлома будет использован вирус, позволяющий получить доступ к номерам банковских карт. Если верить ФБР, то у преступников есть возможность обходить лимиты на выдачу денежных средств, что позволит им опустошать банкоматы до последней имеющейся в приемнике купюры.

Полученные данные о картах будут переданы сообщникам для создания дубликатов карт. В назначенное время преступники одновременно приступят к снятию денег в банкоматах.

ФБР предупредило, что подобная атака может произойти в эти выходные, как раз в то время, когда банки закрыты. Подобная история уже случалась с одним из банком Вирджинии в 2016 - 2017 годах. Тогда преступникам удалось похитить около $2,4 млн.

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Финансовым учреждениям и банкам ФБР порекомендовало усилить методы аутентификации клиентов, прибегнуть к шифрованию и активировать двухфакторную авторизацию.
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 Теги: ФБР, хакеры, атака, банкоматы

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Сегодня, 10:17 » Автор: Алена Шимко
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