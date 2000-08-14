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Раздел: Технологии  
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Samsung опровергла слухи о "гибели" линейки Galaxy Note

Samsung опровергла слухи о "гибели" линейки Galaxy NoteSamsung Electronics не планирует убивать линейку Galaxy Note, как прогнозировали аналитики, а продолжит развивать ее, по крайней мере до 2020 года.

Об этом говорится в заявлении генерального директора мобильного подразделения компании Донг-Чжина Коха, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

По словам CEO Samsung Mobile, компания не видит противоречий в планах начать развивать параллельно три флагманских линейки, роль одной из которой в будущем предстоит исполнять смартфонам-раскладушкам Galaxy X. Данная модель, уверен Кох, ничуть не повредит ни Galaxy S, ни Galaxy Note.

Новый Galaxy
Во избежание внутренней конкуренции Samsung сделает ставку на отличия флагманских смартфонов друг от друга, говорит Кох. В частности, обещает топ-менеджер, Galaxy Note перестанет быть самой прорывной и дорогой моделью, уступив позицию лидера трендовому складному смартфону.

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Когда выйдет Galaxy X
Раскладушка Galaxy X, по слухам, будет представлена в первом квартале 2019 года. Смартфон выйдет за полтора-два месяца до Galaxy S10, чтобы не навредить продажам последнего, максимально эффективно распределив потоки прибыли, которые, уверены в Samsung, потекут быстрой рекой.
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 Теги: Samsung, Galaxy Note

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Сегодня, 15:13 » Автор: Алена Шимко
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