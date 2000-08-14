Раздел: Технологии
Google создает уникальный ноутбук
Google пытается пройти сертификацию оборудования Microsoft для Windows 10.
Компанія Google работает над созданием ноутбука, который получит поддержку режима "alt OS", что позволит использовать на устройстве сразу две операционные системы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Slash Gear.
Сейчас Google пытается пройти сертификацию оборудования Microsoft для Windows 10. Это позволит ноутбукам компании официально запускать альтернативную операционную систему.
Эксперты предполагают, что поддержку двойной загрузки получит ноутбук Pixelbook, ведь в Google уже намекали на изменения для Chrome OS и поддержку новой функции.
Читайте также: Google запатентовала необычный ноутбук
Вероятно, это устройство получит гораздо больше оперативной памяти, ведь устройства с 16 Гб хранилища не смогут выполнять двойную загрузку операционной системы. Вероятно, ноутбук получит 40 Гб памяти.
Компанія Google работает над созданием ноутбука, который получит поддержку режима "alt OS", что позволит использовать на устройстве сразу две операционные системы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Slash Gear.
Сейчас Google пытается пройти сертификацию оборудования Microsoft для Windows 10. Это позволит ноутбукам компании официально запускать альтернативную операционную систему.
Эксперты предполагают, что поддержку двойной загрузки получит ноутбук Pixelbook, ведь в Google уже намекали на изменения для Chrome OS и поддержку новой функции.
Читайте также: Google запатентовала необычный ноутбук
Вероятно, это устройство получит гораздо больше оперативной памяти, ведь устройства с 16 Гб хранилища не смогут выполнять двойную загрузку операционной системы. Вероятно, ноутбук получит 40 Гб памяти.
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