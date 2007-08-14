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Раздел: Технологии  
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В сети рассказали о новом смартфоне Huawei

В сети рассказали о новом смартфоне HuaweiАппарат уже привлек к себе внимание.

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появилась информация о новом смартфоне Huawei.

Аппарат фигурирует под обозначением ARE-AL00. На коммерческом рынке это устройство, как ожидается, появится под именем Honor 8X. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.

Дисплей новинки имеет вырез в верхней части. В нём располагается фронтальная камера.

Сзади установлена сдвоенная камера с оптическими блоками, выстроенными по вертикали. В тыльной части корпуса размещён дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.

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По имеющимся данным, в составе смартфона может быть применён процессор Snapdragon 660 разработки Qualcomm. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.

Но не исключена вероятность, что вместо изделия Snapdragon будет задействовано одно из фирменных решений Kirin. Прочие характеристики новинки пока, к сожалению, не раскрываются.

Huawei сейчас находится на втором месте в списке ведущих производителей смартфонов, уступая только Samsung. Во втором квартале 2018 года, по оценкам IDC, компания поставила 54,2 млн. аппаратов, заняв 15,8 % мирового рынка.
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 Теги: Huawei, смартфон, новинка

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Сегодня, 20:40 » Автор: Едгар Букмирза
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