Раздел: Технологии
В Сети появилось “шпионское” фото Vivo Х23
На просторах Сети появилось “шпионское” фото неизвестного смартфона, на котором, как утверждает автор публикации, показана будущая новинка Vivo X23.
Про Vivo X23 на данный момент известно, что он получит 6,4-дюймовый дисплей, свежий чип Qualcomm Snapdragon 670, 8 Гб оперативки, 64 Гб флеш-памяти, функцию 3D распознавания лиц, сканер отпечатков пальцев под дисплеем, выделенный аудиочип, аккмулятор на 3000 мАч с быстрой 22,5 Вт зарядкой, а его анонс должен состояться 20 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Читайте также: В Сети появилось шпионское фото нового кроссовера Volkswagen
Также ходят слухи, что Vivo X23 получит рекордные 10 Гб оперативной памяти, но, учитывая используемый процессор, это вряд ли соответствует действительности.
Про Vivo X23 на данный момент известно, что он получит 6,4-дюймовый дисплей, свежий чип Qualcomm Snapdragon 670, 8 Гб оперативки, 64 Гб флеш-памяти, функцию 3D распознавания лиц, сканер отпечатков пальцев под дисплеем, выделенный аудиочип, аккмулятор на 3000 мАч с быстрой 22,5 Вт зарядкой, а его анонс должен состояться 20 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Читайте также: В Сети появилось шпионское фото нового кроссовера Volkswagen
Также ходят слухи, что Vivo X23 получит рекордные 10 Гб оперативной памяти, но, учитывая используемый процессор, это вряд ли соответствует действительности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
251
0
Также советуем посмотреть
- Ким Кардашьян стала звездой прикольных фотожаб
- Кислород, которого у россиян уже нет
- Зачем Кремлю понадобился «Трампнаш»
- Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
- Некоторым людям хочется лопатой поправить корону на голове
- Жителям Голландии запретили фоткаться с дуршлагом на голове
- У Украины есть шанс сильно задеть Россию
- В трусах и без: в Сети посмеялись над отдыхающими в Крыму
- США нанесут новый удар по России
- Ситуация в ООС: 30 обстрелов из "Градов" и минометов
- В Киеве провели репетицию парада ко Дню Независимости
- Японка дала незнакомому мужчине 10 тысяч долларов и исчезла
- В Черногории состоятся соревнования среди ленивых
- Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
- Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
- Объявления от офисных работников с отличным чувством юмора
- Стало известно, на какую страну может напасть Россия
- Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
- Саакашвили рассказал, почему его недолюбливает Порошенко
- Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
- ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела в отношении Кернеса
- Особенности отношений в веселых комиксах креативного художника
- В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру
- Военные взяли под контроль два населенных пункта Донбасса
- В Париже засекли «НЛО»
- Саакашвілі реально викриває «Батьківщину»
- Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
- Путинская Россия: провокатор придумывает дело, потом аресты
- В РФ назвали число украинцев, приехавших на работу за последние полгода
- Высказывание Путина о «позитиве» высмеяли меткой карикатурой
Оставьте свой комментарий