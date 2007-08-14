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Раздел: Технологии  
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В Сети появилось “шпионское” фото Vivo Х23

В Сети появилось “шпионское” фото Vivo Х23На просторах Сети появилось “шпионское” фото неизвестного смартфона, на котором, как утверждает автор публикации, показана будущая новинка Vivo X23.

Про Vivo X23 на данный момент известно, что он получит 6,4-дюймовый дисплей, свежий чип Qualcomm Snapdragon 670, 8 Гб оперативки, 64 Гб флеш-памяти, функцию 3D распознавания лиц, сканер отпечатков пальцев под дисплеем, выделенный аудиочип, аккмулятор на 3000 мАч с быстрой 22,5 Вт зарядкой, а его анонс должен состояться 20 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

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Также ходят слухи, что Vivo X23 получит рекордные 10 Гб оперативной памяти, но, учитывая используемый процессор, это вряд ли соответствует действительности.
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 Теги: Vivo Х23, фото, шпионские фото

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Сегодня, 12:48 » Автор: Алена Шимко
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