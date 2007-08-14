Раздел: Технологии
Xiaomi сделала важное признание
В сети появилась информация, что китайский производитель фальсифицирует показатели в бенчмарке AnTuTu.
Суть проблемы заключается в том, что в AnTuTu Redmi 6, который протестировал один из пользователей, на процессоре Helio P22 автоматически выдает всю мощность, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Все 8 ядер Helio P22 во время запуска программы AnTuTu начинают работать на полную мощность, даже когда не запущен сам бенчмарк. При этом странно, что 4 ядра работают с частотой 1,5 ГГц, а не 2 ГГц как заявлено в спецификациях процессора. Кроме того, эксперт проверил результаты тестирования на официальном сайте AnTuTu.
Температура чипсета при открытии AnTuTu в первую секунду бывает нормальной, но через очень короткое время она поднимается выше 60 градусов. Связано это с тем, что процессор не моментально повышает частоту ядер, этот процесс происходит хоть и автоматически, но не настолько быстро, чтобы его нельзя было разглядеть за доли секунды.
Однако, когда пользователь запустил аналогичную версию бенчмарка на смартфоне ZUK Z2, ничего подобного не заметил. Также можно предположить, что это особенность процессора, который достаточно слаб и может использовать все ресурсы для запуска программы, но запустив одно из приложений и потом открыв AnTuTu для анализа частот, ничего такого пользователь не заметил, частоты на временном интервале, когда было запущено приложение, были низкими.
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Таким образом, Xiaomi и не скрывает, что специально активирует режим повышенной производительности в AnTuTu. Это, в свою очередь, результат нечестных баллов, ведь при реальной эксплуатации процессор не работает на 100% постоянно, и в том, насколько хорошо процессор способен регулировать частоты в различных ситуациях, проявляется оптимизация софта и наличие или отсутствие притормаживаний в системе.
Суть проблемы заключается в том, что в AnTuTu Redmi 6, который протестировал один из пользователей, на процессоре Helio P22 автоматически выдает всю мощность, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Все 8 ядер Helio P22 во время запуска программы AnTuTu начинают работать на полную мощность, даже когда не запущен сам бенчмарк. При этом странно, что 4 ядра работают с частотой 1,5 ГГц, а не 2 ГГц как заявлено в спецификациях процессора. Кроме того, эксперт проверил результаты тестирования на официальном сайте AnTuTu.
Температура чипсета при открытии AnTuTu в первую секунду бывает нормальной, но через очень короткое время она поднимается выше 60 градусов. Связано это с тем, что процессор не моментально повышает частоту ядер, этот процесс происходит хоть и автоматически, но не настолько быстро, чтобы его нельзя было разглядеть за доли секунды.
Однако, когда пользователь запустил аналогичную версию бенчмарка на смартфоне ZUK Z2, ничего подобного не заметил. Также можно предположить, что это особенность процессора, который достаточно слаб и может использовать все ресурсы для запуска программы, но запустив одно из приложений и потом открыв AnTuTu для анализа частот, ничего такого пользователь не заметил, частоты на временном интервале, когда было запущено приложение, были низкими.
Читайте также: Джамала сделала неожиданное признание
Таким образом, Xiaomi и не скрывает, что специально активирует режим повышенной производительности в AnTuTu. Это, в свою очередь, результат нечестных баллов, ведь при реальной эксплуатации процессор не работает на 100% постоянно, и в том, насколько хорошо процессор способен регулировать частоты в различных ситуациях, проявляется оптимизация софта и наличие или отсутствие притормаживаний в системе.
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