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Раздел: Технологии  
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В работе Facebook произошел глобальный сбой

В работе Facebook произошел глобальный сбойСреди украинских городов - сбой был зафиксирован в Одессе.

В пятницу, 17 августа, около 19:00 в работе популярной соцсети Facebook произошел технический сбой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Больше всего жалоб от пользователей по поводу следующих проблем: полный сбой работы - 44%, проблемы со входом - 30%, приложения - 24%", - говорится в сообщении.

Самые серьезные проблемы наблюдались во многих штатах США, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле, Уругвае, на юго-востоке и на юго-западе Канады, в Австралии, Египте, Саудовской Аравии, Таиланде, Вьетнаме, Лаосе, Маниле, Мьянме, Японии, Пакистане, Непале, Вьетнаме, Индии, Казахстане, Киргизии, Новой Зеландии, Грузии, Германии, Турции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Румынии, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Австрии, Польши, Дании, Норвегии, Болгарии и в России (Москва).

Среди украинских городов - сбой был зафиксирован в Одессе.

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В то же время, в Киеве проблем с входом в Facebook как с компьютера, так и с мобильного приложения не наблюдается.
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 Теги: Facebook, сбой

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Сегодня, 21:55 » Автор: Татьяна Ларина
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