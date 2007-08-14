Раздел: Технологии
В работе Facebook произошел глобальный сбой
Среди украинских городов - сбой был зафиксирован в Одессе.
В пятницу, 17 августа, около 19:00 в работе популярной соцсети Facebook произошел технический сбой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Больше всего жалоб от пользователей по поводу следующих проблем: полный сбой работы - 44%, проблемы со входом - 30%, приложения - 24%", - говорится в сообщении.
Самые серьезные проблемы наблюдались во многих штатах США, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле, Уругвае, на юго-востоке и на юго-западе Канады, в Австралии, Египте, Саудовской Аравии, Таиланде, Вьетнаме, Лаосе, Маниле, Мьянме, Японии, Пакистане, Непале, Вьетнаме, Индии, Казахстане, Киргизии, Новой Зеландии, Грузии, Германии, Турции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Румынии, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Австрии, Польши, Дании, Норвегии, Болгарии и в России (Москва).
Среди украинских городов - сбой был зафиксирован в Одессе.
Читайте также: В работе Skype произошел глобальный сбой
В то же время, в Киеве проблем с входом в Facebook как с компьютера, так и с мобильного приложения не наблюдается.
В пятницу, 17 августа, около 19:00 в работе популярной соцсети Facebook произошел технический сбой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Больше всего жалоб от пользователей по поводу следующих проблем: полный сбой работы - 44%, проблемы со входом - 30%, приложения - 24%", - говорится в сообщении.
Самые серьезные проблемы наблюдались во многих штатах США, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле, Уругвае, на юго-востоке и на юго-западе Канады, в Австралии, Египте, Саудовской Аравии, Таиланде, Вьетнаме, Лаосе, Маниле, Мьянме, Японии, Пакистане, Непале, Вьетнаме, Индии, Казахстане, Киргизии, Новой Зеландии, Грузии, Германии, Турции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Румынии, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Австрии, Польши, Дании, Норвегии, Болгарии и в России (Москва).
Среди украинских городов - сбой был зафиксирован в Одессе.
Читайте также: В работе Skype произошел глобальный сбой
В то же время, в Киеве проблем с входом в Facebook как с компьютера, так и с мобильного приложения не наблюдается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
597
0
Также советуем посмотреть
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
- Сеть в восторге от «нанотехнологий» киевского дворника
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
- Про що свідчить атака на генпрокурора
- У перуанца возникли проблемы с законом из-за нелепой подписи в паспорте
- «Мозгов в Раде не хватает»: Потап насмешил Сеть желанием поучаствовать в выборах
- Про ЄСВ у зоні АТО
- На Донбассе силы ООС сбили разведывательный беспилотник
- Против ГПУ началась очередная информатака
- В Черногории лежебоки будут бороться за звание главного лентяя страны
- Ким Кардашьян стала звездой прикольных фотожаб
- Кислород, которого у россиян уже нет
- Зачем Кремлю понадобился «Трампнаш»
- Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
- Некоторым людям хочется лопатой поправить корону на голове
- Жителям Голландии запретили фоткаться с дуршлагом на голове
- У Украины есть шанс сильно задеть Россию
Оставьте свой комментарий