Google выпустила облегченную версию Android 9 Pie

Новая версия операционной системы предназначена для ультрабюджетных устройств с 1 ГБ оперативной памяти и слабым процессором, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку В компании рассказали, что Android Pie (Go edition) подарит устройствам еще более высокую скорость работы, повышенную безопасность и новый раздел для контроля мобильного трафика. Кроме того, система стала занимать значительно меньше пользовательского пространства и теперь весит менее 2.5 ГБ. Для сравнения, обычный Android 9.0 Pie занимает около 5.5 ГБ на хранилище.Также Google обновила Go-приложения, оптимизировав их для облегченного Android Pie. Быстрее, легче и энергоэффективнее стали Google Go, Assistant Go, YouTube Go, Gboard Go, Files Go и другие программы для устройств на Android Go.На данный момент уже более 100 производителей выпустили смартфоны на Android Go, которые можно купить в более чем в 120 странах мира. Все модели получат обновление до Android Pie (Go edition) в течение 2018 года, а первыми из них станут Alcatel 1X, Nokia 2.1, Moto E5 Play, Huawei Y3 2018 и ASUS ZenFone Live L1.