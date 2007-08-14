Google выпустила облегченную версию Android 9 Pie

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Долгожданную обновленную версию операционной системы Android 4.3 Jelly Bean теперь могут установить не только владельцы смартфонов и планшетов Google Nexus, она стала доступной и для пользователей Google Play Edition аппаратов Samsung Galaxy S4 и HTC One. Когда прошивка поступает на их устройства, они получают сообщение с