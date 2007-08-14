Раздел: Технологии
Google выпустила облегченную версию Android 9 Pie
После релиза операционной системы Android 9 Pie компания Google выпустила ее облегченную версию Go edition.
Новая версия операционной системы предназначена для ультрабюджетных устройств с 1 ГБ оперативной памяти и слабым процессором, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
В компании рассказали, что Android Pie (Go edition) подарит устройствам еще более высокую скорость работы, повышенную безопасность и новый раздел для контроля мобильного трафика. Кроме того, система стала занимать значительно меньше пользовательского пространства и теперь весит менее 2.5 ГБ. Для сравнения, обычный Android 9.0 Pie занимает около 5.5 ГБ на хранилище.
Также Google обновила Go-приложения, оптимизировав их для облегченного Android Pie. Быстрее, легче и энергоэффективнее стали Google Go, Assistant Go, YouTube Go, Gboard Go, Files Go и другие программы для устройств на Android Go.
Читайте также: Google выпустил новую версию Android. Видео
На данный момент уже более 100 производителей выпустили смартфоны на Android Go, которые можно купить в более чем в 120 странах мира. Все модели получат обновление до Android Pie (Go edition) в течение 2018 года, а первыми из них станут Alcatel 1X, Nokia 2.1, Moto E5 Play, Huawei Y3 2018 и ASUS ZenFone Live L1.
Новая версия операционной системы предназначена для ультрабюджетных устройств с 1 ГБ оперативной памяти и слабым процессором, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
В компании рассказали, что Android Pie (Go edition) подарит устройствам еще более высокую скорость работы, повышенную безопасность и новый раздел для контроля мобильного трафика. Кроме того, система стала занимать значительно меньше пользовательского пространства и теперь весит менее 2.5 ГБ. Для сравнения, обычный Android 9.0 Pie занимает около 5.5 ГБ на хранилище.
Также Google обновила Go-приложения, оптимизировав их для облегченного Android Pie. Быстрее, легче и энергоэффективнее стали Google Go, Assistant Go, YouTube Go, Gboard Go, Files Go и другие программы для устройств на Android Go.
Читайте также: Google выпустил новую версию Android. Видео
На данный момент уже более 100 производителей выпустили смартфоны на Android Go, которые можно купить в более чем в 120 странах мира. Все модели получат обновление до Android Pie (Go edition) в течение 2018 года, а первыми из них станут Alcatel 1X, Nokia 2.1, Moto E5 Play, Huawei Y3 2018 и ASUS ZenFone Live L1.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
72
0
Также советуем посмотреть
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
- Сеть в восторге от «нанотехнологий» киевского дворника
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
- Про що свідчить атака на генпрокурора
- У перуанца возникли проблемы с законом из-за нелепой подписи в паспорте
- «Мозгов в Раде не хватает»: Потап насмешил Сеть желанием поучаствовать в выборах
- Про ЄСВ у зоні АТО
- На Донбассе силы ООС сбили разведывательный беспилотник
- Против ГПУ началась очередная информатака
- В Черногории лежебоки будут бороться за звание главного лентяя страны
- Ким Кардашьян стала звездой прикольных фотожаб
- Кислород, которого у россиян уже нет
- Зачем Кремлю понадобился «Трампнаш»
- Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
Оставьте свой комментарий