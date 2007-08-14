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Раздел: Технологии  
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Хiaomi обвинили в фальсификации результатов тестов производительности гаджетов

Хiaomi обвинили в фальсификации результатов тестов производительности гаджетовXiaomi при запуске бенчмарка AnTuTu автоматически "разгоняет" процессор на полную мощность.

Компания Xiaomi фальсифицирует результаты тестов в бенчмарке AnTuTu, чтобы показать более высокие баллы производительности. Это свойство обнаружил эксперт ресурса AndroidInsider, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Специалист заметил, что смартфоны Xiaomi при запуске бенчмарка AnTuTu автоматически "разгоняет" процессор на полную мощность даже если сам тест производительности не запускается, а просто открыто само приложение.

Для примера был взят смартфон Xiaomi Redmi 6 на 8-ядерном процессоре Helio P22. При запуске бенчмарка все 8 ядер процессора начинают работать на предельных частотах – 2 ГГц, тогда как в обычном режиме его частоты не поднимаются выше 1,5 ГГц. В результате смартфон при тестировании разогревается до критических 60 градусов по Цельсию.

Эксперт сделал вывод, что в смартфон во время нагрузочного теста AnTuTu активирует режим повышенной производительности для работы на предельной мощности, демонстрируя высокое количество баллов. Однако это результат нечестного использования всех мощностей аппарата в ущерб его стабильности работы – разгон вреден для процессоров.

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При использовании подобных тестов на смартфонах от других производителей, подобных манипуляций замечено не было.
Хiaomi обвинили в фальсификации результатов тестов производительности гаджетов
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 Теги: Хiaomi, AnTuTu, фальсификация

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Сегодня, 10:05 » Автор: Алена Шимко
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