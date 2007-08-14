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Раздел: Технологии  
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В Google Play решили проблему переизбытка мобильного трафика

В Google Play решили проблему переизбытка мобильного трафикаПользователи мобильных устройств часто попадают в неприятные ситуации из-за преждевременного перерасхода месячного объема мобильного трафика.

В приложении Google Play для Android появилась полезная настройка, которая позволяет избежать проблем, когда вы по ошибке загрузили большое приложение, не включив Wi-Fi, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Вы можете выбрать один из трех доступных вариантов. Приложение можно скачивать в любом случае, только по Wi-Fi или каждый раз задавая вам соответствующий вопрос.

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Возможность присутствует в приложении Google Play версии 11.1.30 и новее.
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 Теги: Google Play, трафик, перерасход

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Сегодня, 12:05 » Автор: Алена Шимко
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