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Раздел: Технологии  
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Инсайдер раскрыл необычную "фишку" новых iPhone

Инсайдер раскрыл необычную "фишку" новых iPhoneСреди многочисленных особенностей ожидаемого трио смартфонов Apple может оказаться поддержка стилуса.

Об этом в очередной раз сообщило тайваньское издание Economic Daily News, которое ссылается на поставщиков комплектующих, передает Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.

Источники уверяют, что поддержка стилуса Apple Pencil будет предоставлена только моделям, оборудованным OLED-дисплеем. Таким образом рисовать по дисплею 6.1-дюймового iPhone 9 не выйдет.

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Интересно, что указанная особенность уже несколько лет пророчится смартфонам Apple, но купертиновцы пока не решались на оборудование iPhone стилусами.
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 Теги: iPhone, стилус

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Сегодня, 16:40 » Автор: Алена Шимко
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