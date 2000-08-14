Раздел: Технологии
Инсайдер раскрыл необычную "фишку" новых iPhone
Среди многочисленных особенностей ожидаемого трио смартфонов Apple может оказаться поддержка стилуса.
Об этом в очередной раз сообщило тайваньское издание Economic Daily News, которое ссылается на поставщиков комплектующих, передает Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.
Источники уверяют, что поддержка стилуса Apple Pencil будет предоставлена только моделям, оборудованным OLED-дисплеем. Таким образом рисовать по дисплею 6.1-дюймового iPhone 9 не выйдет.
Читайте также: Инсайдер рассказал о новых функциях флагмана Apple
Интересно, что указанная особенность уже несколько лет пророчится смартфонам Apple, но купертиновцы пока не решались на оборудование iPhone стилусами.
Об этом в очередной раз сообщило тайваньское издание Economic Daily News, которое ссылается на поставщиков комплектующих, передает Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.
Источники уверяют, что поддержка стилуса Apple Pencil будет предоставлена только моделям, оборудованным OLED-дисплеем. Таким образом рисовать по дисплею 6.1-дюймового iPhone 9 не выйдет.
Читайте также: Инсайдер рассказал о новых функциях флагмана Apple
Интересно, что указанная особенность уже несколько лет пророчится смартфонам Apple, но купертиновцы пока не решались на оборудование iPhone стилусами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
569
0
Также советуем посмотреть
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
- Сеть в восторге от «нанотехнологий» киевского дворника
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
- Про що свідчить атака на генпрокурора
- У перуанца возникли проблемы с законом из-за нелепой подписи в паспорте
Оставьте свой комментарий