Раздел: Технологии
Xiaomi презентовала быструю соковыжималку
Китайская корпорация Xiaomi представила еще одну интересную вещь, которая пригодится на каждой кухне.
Это соковыжималка, которая может приготовить сок всего за полминуты, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.
Внешне техника выглядит очень стильно: белый корпус и изящные линии, поэтому она легко вписывается в любой кухонный интерьер. Габариты новинки – 285х284х418 мм, вес – 17,2 кг.
Чтобы запустить процесс приготовления сока, нужно нарезанные кусочки овощей или фруктов поместить в специальную емкость. Далее ее опускают в другой мягкий контейнер, длинный носик которого опущен в отверстие и направлен в сторону стакана. Поэтому пользователю нужно лишь нажать на кнопку старта, и запускается работа пресса, который всего за 36 секунд выжмет сок.
Читайте также: Xiaomi презентовала Mi MIX 2S в новом цвете
Еще одним преимуществом соковыжималки Xiaomi стало то, что ее очень удобно мыть – очистка требует только съемные пакеты.
Это соковыжималка, которая может приготовить сок всего за полминуты, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.
Внешне техника выглядит очень стильно: белый корпус и изящные линии, поэтому она легко вписывается в любой кухонный интерьер. Габариты новинки – 285х284х418 мм, вес – 17,2 кг.
Чтобы запустить процесс приготовления сока, нужно нарезанные кусочки овощей или фруктов поместить в специальную емкость. Далее ее опускают в другой мягкий контейнер, длинный носик которого опущен в отверстие и направлен в сторону стакана. Поэтому пользователю нужно лишь нажать на кнопку старта, и запускается работа пресса, который всего за 36 секунд выжмет сок.
Читайте также: Xiaomi презентовала Mi MIX 2S в новом цвете
Еще одним преимуществом соковыжималки Xiaomi стало то, что ее очень удобно мыть – очистка требует только съемные пакеты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
152
0
Также советуем посмотреть
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
- Сеть в восторге от «нанотехнологий» киевского дворника
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
- Про що свідчить атака на генпрокурора
- У перуанца возникли проблемы с законом из-за нелепой подписи в паспорте
Оставьте свой комментарий