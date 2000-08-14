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Раздел: Технологии  
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Xiaomi презентовала быструю соковыжималку

Xiaomi презентовала быструю соковыжималкуКитайская корпорация Xiaomi представила еще одну интересную вещь, которая пригодится на каждой кухне.

Это соковыжималка, которая может приготовить сок всего за полминуты, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.

Внешне техника выглядит очень стильно: белый корпус и изящные линии, поэтому она легко вписывается в любой кухонный интерьер. Габариты новинки – 285х284х418 мм, вес – 17,2 кг.

Чтобы запустить процесс приготовления сока, нужно нарезанные кусочки овощей или фруктов поместить в специальную емкость. Далее ее опускают в другой мягкий контейнер, длинный носик которого опущен в отверстие и направлен в сторону стакана. Поэтому пользователю нужно лишь нажать на кнопку старта, и запускается работа пресса, который всего за 36 секунд выжмет сок.

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Еще одним преимуществом соковыжималки Xiaomi стало то, что ее очень удобно мыть – очистка требует только съемные пакеты.
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 Теги: Xiaomi, соковыжималка

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Сегодня, 17:08 » Автор: Алена Шимко
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