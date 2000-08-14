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Samsung придумала "самозалечивающееся" покрытие дисплея
Компания Samsung запатентовала специальное олеофобное покрытие, которое предполагается использовать на защитных стеклах для мобильных устройств.
Такие покрытия призваны уберечь экран от отпечтков пальцев, но Samsung пошла дальше и описывает возможность «самозалечивания» повреждений, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Самозалечивающееся покрытие не уберёт чудесным образом трещины с экрана, но сможет лучше и дольше защищать экран от пятен и отпечатков, не истончаясь со временем. Также оно снизит шанс на появление лёгких царапин и потёртостей.
Сейчас Samsung использут стандартное олеофобное покрытие в своих смартфонах, защищённых стеклом Gorilla Glass 5 спереди и сзади. Самовосстанавливающееся покрытие поможет дольше сохранять таким смартфонам «товарный вид».
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Также оно может найти применение в будущих складных смартфонах с гибким дисплеем, вроде ожидаемого в начале 2019 года Samsung Galaxy X.
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