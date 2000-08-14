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Раздел: Технологии  
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Xiaomi выпустит "умную" газовую колонку

Xiaomi выпустит "умную" газовую колонкуКомпания Xiaomi продолжает усиленно расширять свой ассортимент различных устройств для дома.

На этот раз производитель представил умную газовую колонку Viomi Smart Gas Water Heater 1A, средства на выпуск которой, практически собраны на площадке коллективного финансирования.Viomi Smart Gas Water Heater 1A, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Как и другие газовые колонки, новинка имеет два входа для холодной воды и газа, а также выходом для горячей воды, которые расположены в нижней части устройства. При этом клапан, установленный на газовый вход, автоматически регулирует скорость напора воды для максимальной экономии газа. Viomi Smart Gas Water Heater 1AКак утверждается, производительность колонки Viomi Smart Gas Water Heater 1A составляет 13 литров в минуту, то есть она способна обеспечить горячей водой кухню и две ванные комнаты. Viomi Smart Gas Water Heater 1AКроме того, газовая колонка Xiaomi имеет цифровой терморегулятор, который может контролировать температуру воды с точностью до 1°C, а на светодиодном дисплее в режиме реального времени отображается температура воды.

Что удобно, температуру воды можно настраивать как непосредственно с колонки, так и со смартфона с помощью специального приложения.

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Сообщается, что Viomi Smart Gas Water Heater 1A будет доступна для покупки уже с 27 сентября по цене $130.
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 Теги: Xiaomi, колонка

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Сегодня, 12:01 » Автор: Татьяна Ларина
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