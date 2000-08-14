Раздел: Технологии
Xiaomi выпустит "умную" газовую колонку
Компания Xiaomi продолжает усиленно расширять свой ассортимент различных устройств для дома.
На этот раз производитель представил умную газовую колонку Viomi Smart Gas Water Heater 1A, средства на выпуск которой, практически собраны на площадке коллективного финансирования.Viomi Smart Gas Water Heater 1A, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Как и другие газовые колонки, новинка имеет два входа для холодной воды и газа, а также выходом для горячей воды, которые расположены в нижней части устройства. При этом клапан, установленный на газовый вход, автоматически регулирует скорость напора воды для максимальной экономии газа. Viomi Smart Gas Water Heater 1AКак утверждается, производительность колонки Viomi Smart Gas Water Heater 1A составляет 13 литров в минуту, то есть она способна обеспечить горячей водой кухню и две ванные комнаты. Viomi Smart Gas Water Heater 1AКроме того, газовая колонка Xiaomi имеет цифровой терморегулятор, который может контролировать температуру воды с точностью до 1°C, а на светодиодном дисплее в режиме реального времени отображается температура воды.
Что удобно, температуру воды можно настраивать как непосредственно с колонки, так и со смартфона с помощью специального приложения.
Читайте также: Xiaomi создала "умную" настольную лампу
Сообщается, что Viomi Smart Gas Water Heater 1A будет доступна для покупки уже с 27 сентября по цене $130.
На этот раз производитель представил умную газовую колонку Viomi Smart Gas Water Heater 1A, средства на выпуск которой, практически собраны на площадке коллективного финансирования.Viomi Smart Gas Water Heater 1A, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Как и другие газовые колонки, новинка имеет два входа для холодной воды и газа, а также выходом для горячей воды, которые расположены в нижней части устройства. При этом клапан, установленный на газовый вход, автоматически регулирует скорость напора воды для максимальной экономии газа. Viomi Smart Gas Water Heater 1AКак утверждается, производительность колонки Viomi Smart Gas Water Heater 1A составляет 13 литров в минуту, то есть она способна обеспечить горячей водой кухню и две ванные комнаты. Viomi Smart Gas Water Heater 1AКроме того, газовая колонка Xiaomi имеет цифровой терморегулятор, который может контролировать температуру воды с точностью до 1°C, а на светодиодном дисплее в режиме реального времени отображается температура воды.
Что удобно, температуру воды можно настраивать как непосредственно с колонки, так и со смартфона с помощью специального приложения.
Читайте также: Xiaomi создала "умную" настольную лампу
Сообщается, что Viomi Smart Gas Water Heater 1A будет доступна для покупки уже с 27 сентября по цене $130.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
105
0
Также советуем посмотреть
- Вот это эпидемия: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер
- В Сети потешаются над «закатом» курортного сезона в Крыму
- С добрым утром: веселые анекдоты на воскресенье
- С Крымом перепутала: любимую пропагандистку Путина высмеяли за отдых в Барселоне
- Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
- В Сети высмеяли "бешенный трафик" на Крымском мосту
- Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду
- Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить
- В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
- "Укроборонпрому" разрешили не отдавать долги России
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
Оставьте свой комментарий