Раздел: Технологии
Эксперты назвали главные ошибки, которые угрожают вашему компьютеру
Перегрев - смертельный враг компьютера.
Мы все хотим, чтобы наши компьютеры жили вечно. Но иногда владельцы сами виноваты в преждевременной кончине своих устройств. Как избежать этого? Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Ничто не длится вечно - в особенности это касается техники. Но срок службы компьютера может длиться довольно много лет, если вы будете хорошо к нему относится. Если ноутбук сломался раньше положенного, есть вероятность, что вы ему в этом «помогли». Ниже представлен список привычек и действий, которые могут принести вред любимому гаджету.
Оставлять ноутбук на мягкой поверхности (и прочие проблемы с перегревом)
Перегрев - смертельный враг компьютера. Если компьютер становится слишком горячим, срок службы внутренних комплектующих может существенно сократиться. C большей долей вероятности первыми из строя выйдут процессор, вентилятор и аккумулятор.
Для настольных компьютеров существует довольно простое решение: время от времени вычищайте пыль с помощью сжатого воздуха и не держите устройство в небольших шкафах. Вы также можете предотвратить запыление, разместив компьютер над поверхностью и установив фильтры на впускные вентиляторы.
Ноутбуки требуют немного больше внимания. Их портативность имеет и обратную сторону медали: люди любят оставлять ноутбуки на одеялах или на других плюшевых поверхностях. Вследствие этого блокируется поток воздуха под ноутбуком (резиновые ножки обычно поднимают его над столом) и, возможно, внутри ноутбука (если одеяло закрывает вентиляционные отверстия). Старайтесь использовать ноутбук на ровной поверхности или, по крайней мере, убедитесь в том, что, одеяла или другие вещи не блокируют воздушный поток. Столы для ноутбуков - это хороший способ защиты от перегрева.
Кроме того, для ноутбуков действуют те же правила, что и для настольных компьютеров: не оставляйте их в жарких местах (например, в автомобиле в солнечный день) и время от времени чистите их сжатым воздухом. Если вы сможете избежать запыления, комплектующие прослужат вам в течение долгого времени.
Обращаться с ноутбуком небрежно
Большинство ПК содержатся в комфортных условиях офиса или дома, а вот ноутбуки подвергаются всяческим обидам. Мы часто становимся свидетелями того, как люди поднимают ноутбук за дисплей, резко открывают его с одной стороны и даже бросают бедолагу на диван из другой стороны комнаты (конечно, диван довольно мягкий, но в один прекрасный день вы промахнётесь, и ноутбук угодит в стол или ударится об пол, что очень плохо). Бывают и более возмутительные случаи: некоторые люди используют ноутбук как, например, поднос для напитка.
Ноутбуки созданы портативными и могут быть довольно долговечными, но чем больше вы «обижаете» их, тем больше вероятность того, что что-либо повредится. В лучшем случае придётся иметь дело с изношенной петлёй для ноутбука или трещиной в корпусе. Если же ваш ноутбук имеет традиционный вращающийся жёсткий диск, а не SSD, бросание или встряхивание компьютера - особенно, если диск активен в этот момент - может вызвать повреждение считывающей «головки». Это не распространённая проблема, но, если это произойдёт, головная боль вам обеспечена, особенно если вы не успели сохранить данные. Ноутбук - недешёвый предмет собственности: относитесь к нему соответственно.
Постоянно разряжать батарею
Даже если аккумулятор ноутбука обещает восьмь часов автономной работы, это не значит, что так будет всегда. Батареи ослабевают с течением времени: изначально пользователь действительно может выжать восемь часов работы при полной зарядке, но через несколько лет этот показатель снизится до шести или даже пяти часов. К сожалению, невозможно этого избежать, а «постаравшись», можно снизить время работы аккумулятора ещё быстрее: это произойдёт, если всегда использовать свой ноутбук до полностью разряженной батареи. Чтобы продлить здоровье аккумулятора, лучше использовать ноутбук недолго и часто подзаряжать его. Однако не стоит доводить ситуацию до абсурда: если вы находитесь в самолёте и вам нужно работать, случайный разряд не убьёт батарею. Но в дальнейшем старайтесь не доводить аккумулятор до полной разрядки.
Пренебрегать электробезопасностью
ПК потребляет значительное количество энергии, и он подвержен повреждению от скачков напряжения - небольшое временное увеличение или снижение напряжения, проходящего через линию электропередач. Это может произойти после отключения электроэнергии, после включения другого мощного устройства в доме или просто из-за ненадёжной магистральной сети в городе. Блок питания внутри вашего ПК включает в себя защиту от перенапряжений, но вы можете получить более длительную защиту от специального защитного устройства - блока бесперебойного питания (UPS). Обратите внимание, что это не блок розеток, который обеспечивает несколько выходов без защиты от скачков напряжения, а отдельное автономное устройство в котором содержится резервная батарея, не позволяющая компьютеру отключиться и потерять данные во время внезапного отключения электроэнергии. Обязательно заменяйте его каждые три-пять лет, так как эта защита ухудшается со временем. Если вы не меняли устройство в течение длительного времени, есть большая вероятность, что защита попросту отсутствует. Имейте в виду, что защита от перенапряжений не спасёт от высоковольтных выбросов (например, молнии), но может защитить от небольших перенапряжений и продлит срок службы ПК.
Ноутбуки требуют немного больше внимания ввиду своей портативности. В то время как кабель электропитания ПК может годами лежать неподвижно, кабель для ноутбука перемещается вместе с владельцем, поэтому подвержен перетиранию, и другим повреждениям. Это может не только сделать кабель ненадежным, но и может создать опасность пожара, поэтому всегда вытаскивайте зарядное устройство из розетки.
Тратить время на ненужное обслуживание
Во времена Windows XP, когда аппаратное обеспечение было ограничено, а сами компьютеры - медленными, обслуживание ПК, возможно, имело значение. Но в наши дни удаление неиспользуемых и временных файлов вряд ли существенно повлияет на увеличение скорости. Многие утилиты «PC Cleaning» - это мошенники, цель которых напугать вас и подтолкнуть к покупке их продукта. Но бесплатные и менее мошеннические так же не очень полезны.
Кроме того, определённые виды «обслуживания» могут быть даже вредными. Программы для очистки реестра практически не приносят пользы, но, если они удаляют нужную запись в реестре, это может повлечь за собой проблемы. Подобным образом, эти новые приложения для «конфиденциальности», которые обещают остановить «шпионаж» Windows 10, могут вывести из строя некоторые функции, а вы даже не поймёте, в чём дело. В интернете полно людей, которые недоумевают, почему что-то перестало работать, а ведь вина, скорее всего, лежит на одном из этих инструментов. Лучше ещё раз потратить время на изучение настроек Windows 10, узнать, что они делают, и отрегулировать их самостоятельно.
Если вы хотите очистить свой жёсткий диск, используйте встроенную утилиту очистки диска Windows и удалите все фильмы, музыку и другие файлы, которые не используете. И если компьютер работает невыносимо медленно, попробуйте удалить программы запуска или сбросить ваш компьютер - если это не сработает, возможно, пора обновить ваше оборудование.
Серфинг без защиты
Вопреки распространённому мнению, «здравый смысл», хоть он и очень ценный, не должен быть вашей единственной защитой от вредоносных программ. Самые надёжные сайты могут заразиться вредоносными программами, наградив вас кучей проблем. К сожалению, даже осторожный серфинг по интернету не гарантия безопасности. Вам необходимо использовать антивирус на компьютере.
К счастью, встроенная функция защиты Windows от Microsoft представляет собой хороший инструмент. Вот и дайте ей делать свою работу. Если вы хотите получить дополнительную защиту, различные антивирусные программы предлагает более агрессивную защиту и ловят намного больше вирусов, которые пропускают Chrome и Windows Defender. Бесплатные версии хороши, если вы просто хотите запускать сканирование время от времени, платные же версии включает в себя постоянно действующие функции анти-эксплойт, которые блокируют потенциально опасные сайты, прежде чем они попадут на ваш экран. При использовании в сочетании с традиционным антивирусом, таким как Windows Defender, вы получите хорошую защиту.
Читайте также: Эксперты назвали главные ошибки при зарядке смартфона
Помимо этого, другие базовые методы безопасности по-прежнему применимы: обновите своё программное обеспечение (как Windows, так и используемые программы), используйте хороший менеджер паролей и узнайте, как выявить фишинг-мошенничество. Это может показаться тривиальным, но вредоносные программы могут причинить ПО реальный ущерб.
Мы все хотим, чтобы наши компьютеры жили вечно. Но иногда владельцы сами виноваты в преждевременной кончине своих устройств. Как избежать этого? Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Ничто не длится вечно - в особенности это касается техники. Но срок службы компьютера может длиться довольно много лет, если вы будете хорошо к нему относится. Если ноутбук сломался раньше положенного, есть вероятность, что вы ему в этом «помогли». Ниже представлен список привычек и действий, которые могут принести вред любимому гаджету.
Оставлять ноутбук на мягкой поверхности (и прочие проблемы с перегревом)
Перегрев - смертельный враг компьютера. Если компьютер становится слишком горячим, срок службы внутренних комплектующих может существенно сократиться. C большей долей вероятности первыми из строя выйдут процессор, вентилятор и аккумулятор.
Для настольных компьютеров существует довольно простое решение: время от времени вычищайте пыль с помощью сжатого воздуха и не держите устройство в небольших шкафах. Вы также можете предотвратить запыление, разместив компьютер над поверхностью и установив фильтры на впускные вентиляторы.
Ноутбуки требуют немного больше внимания. Их портативность имеет и обратную сторону медали: люди любят оставлять ноутбуки на одеялах или на других плюшевых поверхностях. Вследствие этого блокируется поток воздуха под ноутбуком (резиновые ножки обычно поднимают его над столом) и, возможно, внутри ноутбука (если одеяло закрывает вентиляционные отверстия). Старайтесь использовать ноутбук на ровной поверхности или, по крайней мере, убедитесь в том, что, одеяла или другие вещи не блокируют воздушный поток. Столы для ноутбуков - это хороший способ защиты от перегрева.
Кроме того, для ноутбуков действуют те же правила, что и для настольных компьютеров: не оставляйте их в жарких местах (например, в автомобиле в солнечный день) и время от времени чистите их сжатым воздухом. Если вы сможете избежать запыления, комплектующие прослужат вам в течение долгого времени.
Обращаться с ноутбуком небрежно
Большинство ПК содержатся в комфортных условиях офиса или дома, а вот ноутбуки подвергаются всяческим обидам. Мы часто становимся свидетелями того, как люди поднимают ноутбук за дисплей, резко открывают его с одной стороны и даже бросают бедолагу на диван из другой стороны комнаты (конечно, диван довольно мягкий, но в один прекрасный день вы промахнётесь, и ноутбук угодит в стол или ударится об пол, что очень плохо). Бывают и более возмутительные случаи: некоторые люди используют ноутбук как, например, поднос для напитка.
Ноутбуки созданы портативными и могут быть довольно долговечными, но чем больше вы «обижаете» их, тем больше вероятность того, что что-либо повредится. В лучшем случае придётся иметь дело с изношенной петлёй для ноутбука или трещиной в корпусе. Если же ваш ноутбук имеет традиционный вращающийся жёсткий диск, а не SSD, бросание или встряхивание компьютера - особенно, если диск активен в этот момент - может вызвать повреждение считывающей «головки». Это не распространённая проблема, но, если это произойдёт, головная боль вам обеспечена, особенно если вы не успели сохранить данные. Ноутбук - недешёвый предмет собственности: относитесь к нему соответственно.
Постоянно разряжать батарею
Даже если аккумулятор ноутбука обещает восьмь часов автономной работы, это не значит, что так будет всегда. Батареи ослабевают с течением времени: изначально пользователь действительно может выжать восемь часов работы при полной зарядке, но через несколько лет этот показатель снизится до шести или даже пяти часов. К сожалению, невозможно этого избежать, а «постаравшись», можно снизить время работы аккумулятора ещё быстрее: это произойдёт, если всегда использовать свой ноутбук до полностью разряженной батареи. Чтобы продлить здоровье аккумулятора, лучше использовать ноутбук недолго и часто подзаряжать его. Однако не стоит доводить ситуацию до абсурда: если вы находитесь в самолёте и вам нужно работать, случайный разряд не убьёт батарею. Но в дальнейшем старайтесь не доводить аккумулятор до полной разрядки.
Пренебрегать электробезопасностью
ПК потребляет значительное количество энергии, и он подвержен повреждению от скачков напряжения - небольшое временное увеличение или снижение напряжения, проходящего через линию электропередач. Это может произойти после отключения электроэнергии, после включения другого мощного устройства в доме или просто из-за ненадёжной магистральной сети в городе. Блок питания внутри вашего ПК включает в себя защиту от перенапряжений, но вы можете получить более длительную защиту от специального защитного устройства - блока бесперебойного питания (UPS). Обратите внимание, что это не блок розеток, который обеспечивает несколько выходов без защиты от скачков напряжения, а отдельное автономное устройство в котором содержится резервная батарея, не позволяющая компьютеру отключиться и потерять данные во время внезапного отключения электроэнергии. Обязательно заменяйте его каждые три-пять лет, так как эта защита ухудшается со временем. Если вы не меняли устройство в течение длительного времени, есть большая вероятность, что защита попросту отсутствует. Имейте в виду, что защита от перенапряжений не спасёт от высоковольтных выбросов (например, молнии), но может защитить от небольших перенапряжений и продлит срок службы ПК.
Ноутбуки требуют немного больше внимания ввиду своей портативности. В то время как кабель электропитания ПК может годами лежать неподвижно, кабель для ноутбука перемещается вместе с владельцем, поэтому подвержен перетиранию, и другим повреждениям. Это может не только сделать кабель ненадежным, но и может создать опасность пожара, поэтому всегда вытаскивайте зарядное устройство из розетки.
Тратить время на ненужное обслуживание
Во времена Windows XP, когда аппаратное обеспечение было ограничено, а сами компьютеры - медленными, обслуживание ПК, возможно, имело значение. Но в наши дни удаление неиспользуемых и временных файлов вряд ли существенно повлияет на увеличение скорости. Многие утилиты «PC Cleaning» - это мошенники, цель которых напугать вас и подтолкнуть к покупке их продукта. Но бесплатные и менее мошеннические так же не очень полезны.
Кроме того, определённые виды «обслуживания» могут быть даже вредными. Программы для очистки реестра практически не приносят пользы, но, если они удаляют нужную запись в реестре, это может повлечь за собой проблемы. Подобным образом, эти новые приложения для «конфиденциальности», которые обещают остановить «шпионаж» Windows 10, могут вывести из строя некоторые функции, а вы даже не поймёте, в чём дело. В интернете полно людей, которые недоумевают, почему что-то перестало работать, а ведь вина, скорее всего, лежит на одном из этих инструментов. Лучше ещё раз потратить время на изучение настроек Windows 10, узнать, что они делают, и отрегулировать их самостоятельно.
Если вы хотите очистить свой жёсткий диск, используйте встроенную утилиту очистки диска Windows и удалите все фильмы, музыку и другие файлы, которые не используете. И если компьютер работает невыносимо медленно, попробуйте удалить программы запуска или сбросить ваш компьютер - если это не сработает, возможно, пора обновить ваше оборудование.
Серфинг без защиты
Вопреки распространённому мнению, «здравый смысл», хоть он и очень ценный, не должен быть вашей единственной защитой от вредоносных программ. Самые надёжные сайты могут заразиться вредоносными программами, наградив вас кучей проблем. К сожалению, даже осторожный серфинг по интернету не гарантия безопасности. Вам необходимо использовать антивирус на компьютере.
К счастью, встроенная функция защиты Windows от Microsoft представляет собой хороший инструмент. Вот и дайте ей делать свою работу. Если вы хотите получить дополнительную защиту, различные антивирусные программы предлагает более агрессивную защиту и ловят намного больше вирусов, которые пропускают Chrome и Windows Defender. Бесплатные версии хороши, если вы просто хотите запускать сканирование время от времени, платные же версии включает в себя постоянно действующие функции анти-эксплойт, которые блокируют потенциально опасные сайты, прежде чем они попадут на ваш экран. При использовании в сочетании с традиционным антивирусом, таким как Windows Defender, вы получите хорошую защиту.
Читайте также: Эксперты назвали главные ошибки при зарядке смартфона
Помимо этого, другие базовые методы безопасности по-прежнему применимы: обновите своё программное обеспечение (как Windows, так и используемые программы), используйте хороший менеджер паролей и узнайте, как выявить фишинг-мошенничество. Это может показаться тривиальным, но вредоносные программы могут причинить ПО реальный ущерб.
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