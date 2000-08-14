Раздел: Технологии
SpaceX представила подготовленный стартовый комплекс
Компания Илона Маска не собирается давать простаивать комплексу.
Опубликованы снимки нового комплекса, при помощи которого на борт пилотируемых космических аппаратов будут доставлены астронавты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Площадку LC-39A стартового комплекса Launch Complex 39 можно считать поистине легендарной. Именно с нее, в частности, запускали космические корабли серии "Аполлон".
После прекращения полетов Space Shuttle надобность в ней отпала. В конечном итоге в 2014 году LC-39A передали в эксклюзивное пользование SpaceX на двадцать лет.
Читайте также: SpaceX показала снимок сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Компания Илона Маска не собирается давать простаивать комплексу. Сейчас представлены фото нового мостика-"руки", который намерены использовать для посадки астронавтов на борт космического аппарата. Бросается в глаза уже традиционный для компаний Маска футуристический дизайн конструкции. На 2019 год SpaceX наметила первый запуск пилотируемого космического корабля Crew Dagon вместе с экипажем. В обозримом будущем аппарат будут использовать для полетов к МКС. Корабль сможет вместить до семи человек экипажа.
Опубликованы снимки нового комплекса, при помощи которого на борт пилотируемых космических аппаратов будут доставлены астронавты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Площадку LC-39A стартового комплекса Launch Complex 39 можно считать поистине легендарной. Именно с нее, в частности, запускали космические корабли серии "Аполлон".
После прекращения полетов Space Shuttle надобность в ней отпала. В конечном итоге в 2014 году LC-39A передали в эксклюзивное пользование SpaceX на двадцать лет.
Читайте также: SpaceX показала снимок сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Компания Илона Маска не собирается давать простаивать комплексу. Сейчас представлены фото нового мостика-"руки", который намерены использовать для посадки астронавтов на борт космического аппарата. Бросается в глаза уже традиционный для компаний Маска футуристический дизайн конструкции. На 2019 год SpaceX наметила первый запуск пилотируемого космического корабля Crew Dagon вместе с экипажем. В обозримом будущем аппарат будут использовать для полетов к МКС. Корабль сможет вместить до семи человек экипажа.
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