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Раздел: Технологии  
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Google занимается созданием очередного голосового ассистента

Google занимается созданием очередного голосового ассистентаGoogle Coach появится на спортивной операционной системе Wear OS.

Компания Google занимается созданием очередного голосового ассистента - Google Coach, который будет специализироваться на спортивных приложениях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Искусственный интеллект Google Coach будет выступать в качестве виртуального спортивного ассистента, тренера или диетолога. Используя данные о здоровье пользователя, он сможет предлагать ему спортивную нагрузку, следить за режимом питания и советовать различные упражнения.

Кроме того, ассистент сможет советовать пользователю заведения со здоровой едой, показывать трекинговые маршруты и напоминать, когда необходимо заняться спортом.

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Впервые Google Coach появится на спортивной операционной системе Wear OS, поскольку нейросеть будет собирать данные о пульсе пользователя, количестве пройденных километров и активности в целом.
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 Теги: Google, голосовой помощник

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Сегодня, 19:46 » Автор: Едгар Букмирза
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