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Раздел: Технологии  
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Apple покажет бюджетный 13-дюймовый MacBook

Apple покажет бюджетный 13-дюймовый MacBookApple анонсирует новый MacBook с диагональю экрана в 13 дюймов.

До сентябрьской презентации Apple остаются считанные недели. Помимо сразу трех моделей iPhone и зарядной станции AirPower, от компании ждут релиза еще нескольких девайсов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Издание DigiTimes опубликовало аналитическую заметку, в которой раскрывает планы компании по осенним новинкам.

По данным DigiTimes, Apple анонсирует новый MacBook с диагональю экрана в 13 дюймов и процессором Kaby Lake, изготовленным по 14-нанометровому техпроцессу. Эта модель будет позиционироваться как бюджетная, при ориентировочной стоимости в $1200.

А вот вопрос MacBook с входящей ценой в $999 остается открытым. По мнению авторитетного журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple все же выпустит альтернативу MacBook Air, как минимум, до конца года.

Планируется и анонс двух моделей iPad Pro с дисплеями 11 и 12,9 дюймов. Более тонкие рамки, поддержка Face ID и, возможно, новый 18-ваттные адаптер питания USB Type-C для более производительной зарядки - вот минимальный ряд изменений обновленных планшетов.

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А вот дни линейки iPad mini, по мнению аналитиков, сочтены. Компания не заинтересована в дальнейшем развитии компактных планшетов.
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 Теги: Apple, MacBook

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Сегодня, 20:48 » Автор: Едгар Букмирза
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