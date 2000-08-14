Раздел: Технологии
Назван способ ускорить обновление Apple Watch
В зависимости от модели, загрузка новой версии WatchOS может затянуться на несколько часов.
У Apple Watch есть одна проблема, о которой не понаслышке знают все владельцы этих смарт-часов - это долгая установка обновлений. Однако есть простой способ ускорить этот процесс, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Следует принять во внимание, что данный способ обновления официально не поддерживается Apple, поэтому следует применять этот метод с осторожностью.
Итак, приступим.
-Запускаем процесс обновления WatchOS. Ждем, пока отобразится предварительное время и полоска загрузки.
-На нашем iPhone необходимо перейти в «Настройки» и выключить Bluetooth. Проделывать эту операцию следует именно здесь, а не в «Пункте управления».
-После этого Apple Watch подключатся к Wi-Fi, и процесс загрузки пойдет быстрее. Во время скачивания приложение Watch может отобразить, что необходимо снова включить Bluetooth, однако мы игнорируем это предупреждение.
-Непосредственно перед установкой новой версии операционной системы следует вновь включить Bluetooth.
Читайте также: Назван эффективный способ ускорить зачатие ребенка
Всё готово! Результат не заставит себя ждать - при первом же обновлении вы заметите, что скорость загрузки новой версии WatchOS значительно увеличилось.
У Apple Watch есть одна проблема, о которой не понаслышке знают все владельцы этих смарт-часов - это долгая установка обновлений. Однако есть простой способ ускорить этот процесс, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Следует принять во внимание, что данный способ обновления официально не поддерживается Apple, поэтому следует применять этот метод с осторожностью.
Итак, приступим.
-Запускаем процесс обновления WatchOS. Ждем, пока отобразится предварительное время и полоска загрузки.
-На нашем iPhone необходимо перейти в «Настройки» и выключить Bluetooth. Проделывать эту операцию следует именно здесь, а не в «Пункте управления».
-После этого Apple Watch подключатся к Wi-Fi, и процесс загрузки пойдет быстрее. Во время скачивания приложение Watch может отобразить, что необходимо снова включить Bluetooth, однако мы игнорируем это предупреждение.
-Непосредственно перед установкой новой версии операционной системы следует вновь включить Bluetooth.
Читайте также: Назван эффективный способ ускорить зачатие ребенка
Всё готово! Результат не заставит себя ждать - при первом же обновлении вы заметите, что скорость загрузки новой версии WatchOS значительно увеличилось.
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