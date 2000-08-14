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Раздел: Технологии  
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Ракрыты характеристики Motorola One

Ракрыты характеристики Motorola OneУстройство оснащено дисплеем размером 5,86 дюйма по диагонали.

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) раскрыл информацию о смартфоне Motorola с кодовым обозначением XT1941-2: на коммерческом рынке этот аппарат, как ожидается, дебютирует под именем Motorola One. Устройство оснащено дисплеем размером 5,86 дюйма по диагонали. Указано разрешение - 1520 × 720 точек. По всей видимости, в верхней части экрана имеется вырез для датчиков, динамика и фронтальной камеры. Кстати, последняя полагается на 8-мегапиксельный сенсор, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

Применён неназванный процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 2,2 ГГц. Если верить утечкам, это может быть чип Snapdragon 625 с архитектурой ARM Cortex-A53 и графическим ускорителем Adreno 506.

Данные TENAA говорят о том, что смартфон будет предлагаться в модификациях с 3, 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 32, 64 и 128 Гбайт.

В тыльной части корпуса располагается сдвоенная камера, но названо разрешение только одного из сенсоров в её составе - 13 млн пикселей. Упомянуты дактилоскопический сканер и система Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD).

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Габариты составляют 149,9 × 72,2 × 7,9 мм, вес - 162 грамма. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч. Операционная система - Android 8.1 (Oreo). Анонс может состояться на предстоящей выставке IFA 2018.
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 Теги: Motorola One, характеристики

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Сегодня, 14:08 » Автор: Алена Шимко
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