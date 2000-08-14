Раздел: Технологии
Ракрыты характеристики Motorola One
Устройство оснащено дисплеем размером 5,86 дюйма по диагонали.
Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) раскрыл информацию о смартфоне Motorola с кодовым обозначением XT1941-2: на коммерческом рынке этот аппарат, как ожидается, дебютирует под именем Motorola One. Устройство оснащено дисплеем размером 5,86 дюйма по диагонали. Указано разрешение - 1520 × 720 точек. По всей видимости, в верхней части экрана имеется вырез для датчиков, динамика и фронтальной камеры. Кстати, последняя полагается на 8-мегапиксельный сенсор, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Применён неназванный процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 2,2 ГГц. Если верить утечкам, это может быть чип Snapdragon 625 с архитектурой ARM Cortex-A53 и графическим ускорителем Adreno 506.
Данные TENAA говорят о том, что смартфон будет предлагаться в модификациях с 3, 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 32, 64 и 128 Гбайт.
В тыльной части корпуса располагается сдвоенная камера, но названо разрешение только одного из сенсоров в её составе - 13 млн пикселей. Упомянуты дактилоскопический сканер и система Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD).
Читайте также: Раскрыты детали спецификации Motorola One
Габариты составляют 149,9 × 72,2 × 7,9 мм, вес - 162 грамма. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч. Операционная система - Android 8.1 (Oreo). Анонс может состояться на предстоящей выставке IFA 2018.
Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) раскрыл информацию о смартфоне Motorola с кодовым обозначением XT1941-2: на коммерческом рынке этот аппарат, как ожидается, дебютирует под именем Motorola One. Устройство оснащено дисплеем размером 5,86 дюйма по диагонали. Указано разрешение - 1520 × 720 точек. По всей видимости, в верхней части экрана имеется вырез для датчиков, динамика и фронтальной камеры. Кстати, последняя полагается на 8-мегапиксельный сенсор, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Применён неназванный процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 2,2 ГГц. Если верить утечкам, это может быть чип Snapdragon 625 с архитектурой ARM Cortex-A53 и графическим ускорителем Adreno 506.
Данные TENAA говорят о том, что смартфон будет предлагаться в модификациях с 3, 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 32, 64 и 128 Гбайт.
В тыльной части корпуса располагается сдвоенная камера, но названо разрешение только одного из сенсоров в её составе - 13 млн пикселей. Упомянуты дактилоскопический сканер и система Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD).
Читайте также: Раскрыты детали спецификации Motorola One
Габариты составляют 149,9 × 72,2 × 7,9 мм, вес - 162 грамма. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч. Операционная система - Android 8.1 (Oreo). Анонс может состояться на предстоящей выставке IFA 2018.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
167
0
Также советуем посмотреть
- Забавная реакция котов на отражение в зеркале
- Считанные дни остаются до Дня независимости
- Сеть в восторге от упитанного кота, обожающего стоять на задних лапах
- В Сети высмеяли свадебный подарок Путина главе МИД Австрии
- Судьба русского триллиона
- Пассажирское сообщение уничтожает Кремль
- В Украине стартовало производство артснарядов для ВСУ
- «Князь, где вы шлялись»: в Сети высмеяли российский лайнер, «заблудившийся» в
- Могучей агонии у великой державы не вышло
- Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
- В Украине назвали условие возобновления водоснабжения Крыма
- Про сепаратну поведінку окремого члену уряду Австрії
- В Швеции белый медведь застрял в окне отеля, знатно позавтракав
- Гройсман указал на важность украинского фильма о Петлюре
- Россиян, видимо, окончательно достали
- В Колумбии осел спас магазин от ограбления
- Отримав лист від товариша
- Ситуация в ООС: количество обстрелов сократилось в два раза
- Заядлые модники в подборке уморительных фоток
- Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
- Отец создает невероятно смешные портреты своей семьи
- Невероятно смешные селфи животных
- Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
- Уморительные доказательства того, что зоопарк – невероятно веселое место
- Порошенко подписал закон против рейдерства земель
- Британка нашла забавный повод подать в суд на брачное агентство
- Путин насмешил Сеть танцем на свадьбе
- Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабами
- «Пешеходный переполз»: в Крыму видели нелепый дорожный знак
- Сеть насмешила первая встреча щенка и попугая
Оставьте свой комментарий