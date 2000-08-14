Раздел: Технологии
В США создали аккумулятор из бактерии и бумаги
Специалисты-инженеры из Нью-Йоркского Университета решили разработать свой вариант портативной батареи.
Она основана на бумажном субстрате и питающейся от бактерии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Как указывает руководитель проекта, Сюкхун Чой, разработка данного типа аккумулятора была навеяна мыслью о том, что именно бумага является наиболее дешевым и взаимозаменяемым материалом, обладающий к тому же стопроцентной площадью покрытия. Команда инженеров создала такой бумажный аккумулятора, применяя 3D-принтер, на котором распечатала тонкие листы нескольких металлов и металлических соединений для проведения электрического заряда.
Затем, они поместили на эти слои так называемые экзоэлектрогены – бактерии с ярко выраженными проводящими свойствами. Благодаря тому, что они могут переносить электроны за пределами своих собственных клеток, их применение позволяет эффективно и быстро запитать небольшой участок аккумулятора – при этом заряженные частицы с легкостью проходят через естественную клеточную мембрану бактерий, создавая таким образом нечто вроде постоянного проводника. Используя такую структуру проводящего аккумулятора, специалисты сумели запитать калькулятор и светоизлучающий диод средней мощности.
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Таким образом, проект специалистов ярко демонстрирует то, что можно создавать достаточно эффективные и качественные аккумуляторы, используя дешевые и легкозаменяемые материалы – как в случае с данным бумажным-бактериальным типом аккумулятора.
Она основана на бумажном субстрате и питающейся от бактерии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Как указывает руководитель проекта, Сюкхун Чой, разработка данного типа аккумулятора была навеяна мыслью о том, что именно бумага является наиболее дешевым и взаимозаменяемым материалом, обладающий к тому же стопроцентной площадью покрытия. Команда инженеров создала такой бумажный аккумулятора, применяя 3D-принтер, на котором распечатала тонкие листы нескольких металлов и металлических соединений для проведения электрического заряда.
Затем, они поместили на эти слои так называемые экзоэлектрогены – бактерии с ярко выраженными проводящими свойствами. Благодаря тому, что они могут переносить электроны за пределами своих собственных клеток, их применение позволяет эффективно и быстро запитать небольшой участок аккумулятора – при этом заряженные частицы с легкостью проходят через естественную клеточную мембрану бактерий, создавая таким образом нечто вроде постоянного проводника. Используя такую структуру проводящего аккумулятора, специалисты сумели запитать калькулятор и светоизлучающий диод средней мощности.
Читайте также: В Китае создали универсальный аккумулятор
Таким образом, проект специалистов ярко демонстрирует то, что можно создавать достаточно эффективные и качественные аккумуляторы, используя дешевые и легкозаменяемые материалы – как в случае с данным бумажным-бактериальным типом аккумулятора.
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