Раздел: Технологии
Пентагон разработает новый анонимный мессенджер
Программа должна работать в рамках одной сети.
Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) выделило $44 млн на разработку нового анонимного мобильного мессенджера, устойчивого к взлому.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Новая разработка американского военного исследовательского ведомства под названием «Надёжная анонимная связь для всех» (Resilient Anonymous Communication for Everyone, RACE) позволит пользователям общаться с использованием криптографических технологий.
«Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) ищет предложения по осуществлению инновационных исследований в области шифрования и обфускации сообщений с целью создания мобильной системы связи, которая будет обеспечивать анонимность, обладать устойчивостью перед атаками и всецело функционировать в пределах сетевой среды», - говорится в документе.
Программа должна обеспечивать полную конфиденциальность каждого пользователя, а также целостность передаваемых сообщений.
Как отмечается в материалах тендера, сообщения собеседников внутри приложения будут зашифрованы. Кроме того, одним из основных требований является устойчивость ко взломам даже в том случае, если злоумышленниками был получен доступ к одному из узлов системы.
Также программа должна работать в рамках одной сети, даже если эта сеть закрыта и не связана с интернетом.
Сообщается, что на одном из этапов разработки приложение будут проверять на устойчивость к взломам.
В документе подчёркивается, что мессенджер планируют запустить на операционной системе Android.
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Разработка программы начнётся в марте 2019 года и продолжится до 2023 года.
Ранее Пентагон ввёл запрет для солдат на использование функции геолокации в установленных приложениях.
Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) выделило $44 млн на разработку нового анонимного мобильного мессенджера, устойчивого к взлому.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Новая разработка американского военного исследовательского ведомства под названием «Надёжная анонимная связь для всех» (Resilient Anonymous Communication for Everyone, RACE) позволит пользователям общаться с использованием криптографических технологий.
«Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) ищет предложения по осуществлению инновационных исследований в области шифрования и обфускации сообщений с целью создания мобильной системы связи, которая будет обеспечивать анонимность, обладать устойчивостью перед атаками и всецело функционировать в пределах сетевой среды», - говорится в документе.
Программа должна обеспечивать полную конфиденциальность каждого пользователя, а также целостность передаваемых сообщений.
Как отмечается в материалах тендера, сообщения собеседников внутри приложения будут зашифрованы. Кроме того, одним из основных требований является устойчивость ко взломам даже в том случае, если злоумышленниками был получен доступ к одному из узлов системы.
Также программа должна работать в рамках одной сети, даже если эта сеть закрыта и не связана с интернетом.
Сообщается, что на одном из этапов разработки приложение будут проверять на устойчивость к взломам.
В документе подчёркивается, что мессенджер планируют запустить на операционной системе Android.
Читайте также: Google разработает новый мессенджер
Разработка программы начнётся в марте 2019 года и продолжится до 2023 года.
Ранее Пентагон ввёл запрет для солдат на использование функции геолокации в установленных приложениях.
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