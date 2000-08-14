Раздел: Технологии
В фирменном магазине Apple взорвался iPad
Сотрудники магазина бросили планшет в находящуюся поблизости корзину с песком.
В одном из фирменных магазинов компании Apple произошло самопроизвольное возгорание аккумуляторной батареи планшета iPad.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ITC.ua.
Как сообщает источник, ссылаясь на голландское издание AT5, посреди рабочего дня один из планшетов iPad, находящихся на демонстрационном стенде, внезапно задымился.
Быстро среагировав на ситуацию, сотрудники магазина бросили планшет в находящуюся поблизости корзину с песком, но после этого, по словам очевидцев, устройство продолжило испускать едкий дым, что в итоге привело к проблемам с дыханием как минимум у трех человек, пребывающих в тот момент неподалеку.
Сообщается, что в итоге весь персонал и покупатели были эвакуированы, но уже спустя 40 минут после прибытия на место инцидента пожарного отряда магазин снова открыли для посетителей.
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К сожалению, какая конкретно модель iPad наделала столько дыма, не сообщается. Также неизвестно, что стало причиной возгорания аккумулятора.
В одном из фирменных магазинов компании Apple произошло самопроизвольное возгорание аккумуляторной батареи планшета iPad.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ITC.ua.
Как сообщает источник, ссылаясь на голландское издание AT5, посреди рабочего дня один из планшетов iPad, находящихся на демонстрационном стенде, внезапно задымился.
Быстро среагировав на ситуацию, сотрудники магазина бросили планшет в находящуюся поблизости корзину с песком, но после этого, по словам очевидцев, устройство продолжило испускать едкий дым, что в итоге привело к проблемам с дыханием как минимум у трех человек, пребывающих в тот момент неподалеку.
Сообщается, что в итоге весь персонал и покупатели были эвакуированы, но уже спустя 40 минут после прибытия на место инцидента пожарного отряда магазин снова открыли для посетителей.
Читайте также: Вслед за смартфонами взрываются планшеты iPad
К сожалению, какая конкретно модель iPad наделала столько дыма, не сообщается. Также неизвестно, что стало причиной возгорания аккумулятора.
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