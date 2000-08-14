В фирменном магазине Apple взорвался iPad

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Обновленная линейка iPad по цветовой гамме будет такой же, как и iPhone 6.

Планшетный компьютер Apple iPad Air появился на полках магазинов лишь несколько дней назад, но это не помешало ему попасть в центр скандала. Инцидент произошел в австралийском городе Канберра в одном из фирменных магазинов оператора Vodafone, где загорелся демонстрационный планшет от Apple.