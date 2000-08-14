» » В фирменном магазине Apple взорвался iPad
Раздел: Технологии  
0

В фирменном магазине Apple взорвался iPad

В фирменном магазине Apple взорвался iPadСотрудники магазина бросили планшет в находящуюся поблизости корзину с песком.

В одном из фирменных магазинов компании Apple произошло самопроизвольное возгорание аккумуляторной батареи планшета iPad.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ITC.ua.

Как сообщает источник, ссылаясь на голландское издание AT5, посреди рабочего дня один из планшетов iPad, находящихся на демонстрационном стенде, внезапно задымился.

Быстро среагировав на ситуацию, сотрудники магазина бросили планшет в находящуюся поблизости корзину с песком, но после этого, по словам очевидцев, устройство продолжило испускать едкий дым, что в итоге привело к проблемам с дыханием как минимум у трех человек, пребывающих в тот момент неподалеку.

Сообщается, что в итоге весь персонал и покупатели были эвакуированы, но уже спустя 40 минут после прибытия на место инцидента пожарного отряда магазин снова открыли для посетителей.

Читайте также: Вслед за смартфонами взрываются планшеты iPad

К сожалению, какая конкретно модель iPad наделала столько дыма, не сообщается. Также неизвестно, что стало причиной возгорания аккумулятора.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Apple, iPad, взрыв

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:58 » Автор: Едгар Букмирза
     275
     0

Похожие новости по теме

Apple бесплатно меняет сломанные iPad 4 на iPad Air 2 Apple бесплатно меняет сломанные iPad 4 на iPad Air 2

Apple нашла применение нереализованным iPad Air 2

Вслед за смартфонами взрываются планшеты iPad Вслед за смартфонами взрываются планшеты iPad

Один из китайских владельцев iPad Air сообщил, что его планшет взорвался.

Apple презентует новый iPad 16 октября Apple презентует новый iPad 16 октября

Обновленная линейка iPad по цветовой гамме будет такой же, как и iPhone 6.

Apple выпустит Ultra HD планшет iPad Pro Apple выпустит Ultra HD планшет iPad Pro

Американский технологический гигант готовит новые планшетные компьютеры с экранами огромной разрешающей способности.

Из-за взрыва iPad Air в Австралии эвакуировали магазин Из-за взрыва iPad Air в Австралии эвакуировали магазин

Планшетный компьютер Apple iPad Air появился на полках магазинов лишь несколько дней назад, но это не помешало ему попасть в центр скандала. Инцидент произошел в австралийском городе Канберра в одном из фирменных магазинов оператора Vodafone, где загорелся демонстрационный планшет от Apple.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх