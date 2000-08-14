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Раздел: Технологии  
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NVIDIA начинает принимать предварительные заказы новых видеокарт

NVIDIA начинает принимать предварительные заказы новых видеокартВидеоускоритель будет доступен в местной рознице.

После выступления на конференции SIGGRAPH 2018, где компания NVIDIA представила профессиональные ускорители линейки Quadro RTX. Кроме того, представители чипмейкера начали подогревать внимание геймеров ПК-энтузиастов к GeForce Gaming Celebration, которое состоится уже сегодня, 20 августа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

На нем, NVIDIA может анонсировать новое поколение игровых карт GeForce, которые войдут в новую серию .

По информации шведского веб-издания Nordic Hardware, в этот же день партнеры NVIDIA начнут принимать предварительные заказы на первого представителя новой линейки видеокарт – GeForce RTX 2080. Как удалось выяснить журналистам, этот видеоускоритель будет доступен в местной рознице по цене 760 – 870 долларов (около), что поставит его на место между GeForce GTX 1080 GTX 1080 Ti.

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Также сообщается об ограниченном количестве тестовых образцов новой видеокарты. Представители прессы, присутствовавшие на GeForce Gaming Celebration, получат собственные экземпляры GeForce RTX 2080 уже сегодня, а полноценные обзоры новинки, судя по всему, выйдут ближе к концу месяца.

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 Теги: NVIDIA, заказ, видеокарта

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Сегодня, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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