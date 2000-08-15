В Сети рассказали, как установить Android 9.0 Pie на любой телефон

Перед установкой файла необходимо разрешить установку приложений из неизвестных источников.



Официально обновиться до Android 9.0 Pie могут лишь несколько смартфонов: смартфоны Google Pixel и Essential Phone. Остальным придется ждать выхода новой прошивки, либо искать обходные пути, передает



Тем, кому не терпится проверить все часть новых функций Android 9.0 Pie, могут сделать это на любом смартфоне – достаточно установить обновленную сборку Pixel Launcher. Способ нашли специалисты известного ресурса XDA-Developers. Важно понимать, что это не установка финальной версии Android Pie, но зато позволит оценить обновленную ОС от Google.



Как установить "Android 9.0 Pie

Перед установкой файла необходимо разрешить установку приложений из неизвестных источников. Для этого перейдите в "Настройки" - > "Безопасность" - > "Неизвестные источники" и активируйте эту функцию.



Далее необходимо загрузить на смартфон APK-файл Pixel Launcher, расположенный по этой ссылке, а затем установить его. После инсталляции в открывшемся окне выберите Pixel Launcher для использования по умолчанию, нажав "Использовать всегда".



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Поскольку Pixel Launcher не является системным приложением по умолчанию, он потребует предоставить ряд привилегий: перейдите в "Настройки" - > "Приложения" - Pixel Launcher - > "Разрешения" и откройте загрузчику доступ к звонкам, встроенному хранилищу и службам геолокации для определения вашего местоположения. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Официально обновиться до Android 9.0 Pie могут лишь несколько смартфонов: смартфоны Google Pixel и Essential Phone. Остальным придется ждать выхода новой прошивки, либо искать обходные пути, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Тем, кому не терпится проверить все часть новых функций Android 9.0 Pie, могут сделать это на любом смартфоне – достаточно установить обновленную сборку Pixel Launcher. Способ нашли специалисты известного ресурса XDA-Developers. Важно понимать, что это не установка финальной версии Android Pie, но зато позволит оценить обновленную ОС от Google.Как установить "Android 9.0 PieПеред установкой файла необходимо разрешить установку приложений из неизвестных источников. Для этого перейдите в "Настройки" - > "Безопасность" - > "Неизвестные источники" и активируйте эту функцию.Далее необходимо загрузить на смартфон APK-файл Pixel Launcher, расположенный по этой ссылке, а затем установить его. После инсталляции в открывшемся окне выберите Pixel Launcher для использования по умолчанию, нажав "Использовать всегда".Поскольку Pixel Launcher не является системным приложением по умолчанию, он потребует предоставить ряд привилегий: перейдите в "Настройки" - > "Приложения" - Pixel Launcher - > "Разрешения" и откройте загрузчику доступ к звонкам, встроенному хранилищу и службам геолокации для определения вашего местоположения.



