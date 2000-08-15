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Раздел: Технологии  
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Skype добавил сквозное шифрование в диалоги и звонки

Skype добавил сквозное шифрование в диалоги и звонкиРазработкой занялась компания-стартап Signal.

Программа для общения Skype получила новую функцию. Руководство мессенджера подключило сквозное шифрование для чатов и звонков пользователей, сообщило издание MSPowerUser.

Об этом пишет Хроника.инфо.

После обновления приложения или переустановки программы на компьютер эта функция появится автоматически. Чтобы написать кому-то зашифрованное сообщение, нужно выбрать опцию «Зашифрованный диалог».

По словам представителей Skype, чат будет зашифрован, а по окончанию общения, все сообщения будут удалены. Шифрование добавили в версии мессенджера для iOS, Android, Linux, Mac и Windows.

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О том, что функция появится в Skype объявили еще в январе этого года. Ее разработкой занялась компания-стартап Signal. Продуктом этой компании пользуется Эдвард Сноуден.
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 Теги: Skype, диалоги, звонки

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Сегодня, 19:40 » Автор: Едгар Букмирза
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