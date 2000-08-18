Раздел: Технологии
"Это провал": NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti протестировали в игре Shadow of the Tomb Raider
Видеокарта GeForce RTX 2080 Ti обеспечивала кадровую частоту от 30 до 70 fps.
Shadow of the Tomb Raider, как мы уже писали, станет одной из первых игр, в которых будут реализованы технологии из набора Nvidia RTX. Немецким коллегам из PCGamesHardware удалось лично ознакомиться с работой нового приключенческого экшена на системе с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti и похоже, что ради упомянутых новшеств геймерам придётся пожертвовать кадровой частотой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
В разрешении 1920 x 1080 точек при активной Nvidia RTX видеокарта GeForce RTX 2080 Ti обеспечивала кадровую частоту от 30 до 70 fps, а её среднее значение составило ~40 к/с. Учитывая, что данный графический ускоритель позиционируется в качестве наилучшего решения для таких задач, можно представить насколько ресурсоёмкими оказались новые технологии «зелёных». С другой стороны, столь скромный показатель fps является неудовлетворительным для карты, чья цена стартует с отметки в $1000.
Читайте также: Опубликованы первые скриншоты Shadow of the Tomb Raider
Справедливо отметить, что плохое быстродействие Shadow of the Tomb Raider легко списывается на «сырость» и недостаточную оптимизацию, что будет исправлено разработчиками до релиза проекта, намеченного на 14 сентября. К слову, изначально игра будет выпущена без поддержки Nvidia RTX, которая появится в одном из грядущих патчей.
Shadow of the Tomb Raider, как мы уже писали, станет одной из первых игр, в которых будут реализованы технологии из набора Nvidia RTX. Немецким коллегам из PCGamesHardware удалось лично ознакомиться с работой нового приключенческого экшена на системе с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti и похоже, что ради упомянутых новшеств геймерам придётся пожертвовать кадровой частотой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
В разрешении 1920 x 1080 точек при активной Nvidia RTX видеокарта GeForce RTX 2080 Ti обеспечивала кадровую частоту от 30 до 70 fps, а её среднее значение составило ~40 к/с. Учитывая, что данный графический ускоритель позиционируется в качестве наилучшего решения для таких задач, можно представить насколько ресурсоёмкими оказались новые технологии «зелёных». С другой стороны, столь скромный показатель fps является неудовлетворительным для карты, чья цена стартует с отметки в $1000.
Читайте также: Опубликованы первые скриншоты Shadow of the Tomb Raider
Справедливо отметить, что плохое быстродействие Shadow of the Tomb Raider легко списывается на «сырость» и недостаточную оптимизацию, что будет исправлено разработчиками до релиза проекта, намеченного на 14 сентября. К слову, изначально игра будет выпущена без поддержки Nvidia RTX, которая появится в одном из грядущих патчей.
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