"Это провал": NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti протестировали в игре Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider, как мы уже писали, станет одной из первых игр, в которых будут реализованы технологии из набора Nvidia RTX. Немецким коллегам из PCGamesHardware удалось лично ознакомиться с работой нового приключенческого экшена на системе с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti и похоже, что ради упомянутых новшеств геймерам придётся пожертвовать кадровой частотой.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua В разрешении 1920 x 1080 точек при активной Nvidia RTX видеокарта GeForce RTX 2080 Ti обеспечивала кадровую частоту от 30 до 70 fps, а её среднее значение составило ~40 к/с. Учитывая, что данный графический ускоритель позиционируется в качестве наилучшего решения для таких задач, можно представить насколько ресурсоёмкими оказались новые технологии «зелёных». С другой стороны, столь скромный показатель fps является неудовлетворительным для карты, чья цена стартует с отметки в $1000.Справедливо отметить, что плохое быстродействие Shadow of the Tomb Raider легко списывается на «сырость» и недостаточную оптимизацию, что будет исправлено разработчиками до релиза проекта, намеченного на 14 сентября. К слову, изначально игра будет выпущена без поддержки Nvidia RTX, которая появится в одном из грядущих патчей.