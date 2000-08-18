Рanasonic представила обновленную камеру Lumix LX100

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Sony анонсировала передовой датчик изображения для мобильных камер Первые устройства с новым датчиком могут появятся на рынке уже в 2019 году.

iPhone Х сравнили с профессиональной камерой В качестве конкурента была выбрана камера Panasonic Lumix DC-GH5.

Sony представила новые смартфоны Все три смартфона станут доступны до конца весны 2017 года.

Смартфоны Sony будут снимать HD-видео с уникальной скоростью Sony представила чип, который позволит смартфонам снимать видео с частотой 1000 кадров в секунду при разрешении 1920×1080.