Раздел: Технологии
Рanasonic представила обновленную камеру Lumix LX100
Линейка не обновляется с 2014 года, однако сегодня это изменилось.
Lumix LX100 от Panasonic - это уникальная компактная камера, которая стала культовой благодаря большого датчика Micro Four Thirds и быстрой универсальной линзы, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
LX100 II имеет тот же 24-75-миллиметровый объектив f / 1.7-2.8 с диафрагмой с девятью лезвиями, а датчик Micro Four Thirds обновлен до 21,77 мегапикселей; что соответствует 17-мегапиксельным изображениям при съемке в соотношении сторон 4: 3 по умолчанию, которое составляет от 13 мегапикселей в оригинальном LX100.
Самым большим дополнением к внешнему оборудованию являются слегка переделанная рукоятка и 3-дюймовый сенсорный экран, хотя фокус камеры на обширных физических элементах управления остается неизменным. Он также имеет Bluetooth-соединение для непрерывной передачи изображения с низким энергопотреблением на смартфоны.
LX100 II не является совершенно другой камерой, однако пользователей радует продолжение линейки хороших камер. Его ближайшим конкурентом является отличная линия RX100 от Sony, которая немного более, но имеет меньший сенсор и меньше физических элементов управления.
Читайте также: Isuzu представила обновленную версию пикапа D-Max
Новинка обойдется вам в 1000 долларов, однако это вполне приемлемая цена, если сравнивать с запрашиваемой ценой конкурентов, таких как Sony и Nikon. Наступило время компактных камер, которые не уступят в качестве фото даже профессиональному оборудованию.
Lumix LX100 от Panasonic - это уникальная компактная камера, которая стала культовой благодаря большого датчика Micro Four Thirds и быстрой универсальной линзы, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
LX100 II имеет тот же 24-75-миллиметровый объектив f / 1.7-2.8 с диафрагмой с девятью лезвиями, а датчик Micro Four Thirds обновлен до 21,77 мегапикселей; что соответствует 17-мегапиксельным изображениям при съемке в соотношении сторон 4: 3 по умолчанию, которое составляет от 13 мегапикселей в оригинальном LX100.
Самым большим дополнением к внешнему оборудованию являются слегка переделанная рукоятка и 3-дюймовый сенсорный экран, хотя фокус камеры на обширных физических элементах управления остается неизменным. Он также имеет Bluetooth-соединение для непрерывной передачи изображения с низким энергопотреблением на смартфоны.
LX100 II не является совершенно другой камерой, однако пользователей радует продолжение линейки хороших камер. Его ближайшим конкурентом является отличная линия RX100 от Sony, которая немного более, но имеет меньший сенсор и меньше физических элементов управления.
Читайте также: Isuzu представила обновленную версию пикапа D-Max
Новинка обойдется вам в 1000 долларов, однако это вполне приемлемая цена, если сравнивать с запрашиваемой ценой конкурентов, таких как Sony и Nikon. Наступило время компактных камер, которые не уступят в качестве фото даже профессиональному оборудованию.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
43
0
Также советуем посмотреть
- Инвестируй в США, спасай Украину
- На украинских курортах отели заполнены на 100%
- В чем главная разница между Россией и Украиной
- Реакция собаки на необычную игрушку повеселила YouTube
- Деякі уявлення про позитив
- Фанера и гвозди: Сеть потешается над новым российским роботом
- 27 лет независимости: приключения гривны
- Украинская киберполиция нашла почти 30 украденных в Италии мотоциклов
- В Сети высмеяли уровень звезд, выступающих в "Л/ДНР"
- О смертности на дорогах Украины
- У Тимошенко наступает непростое время
- Хитрый британец шесть лет выдавал себя за миллионера
- Видимо, Меркель «послала» Путина куда подальше
- Сводка ООС: 24 обстрела, двое раненых
- Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях
- Парень нашел забавный способ «развести» интернет-мошенника
- В Киеве совершено нападение на кредитное учреждение
- Семейные портреты, способные вызвать приступ смеха
- РФ заблокировала доступ в украинские порты Азовского моря
- Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
- Директору НАБУ готовят подозрения
- Колоритные посетители супермаркетов в уморительных фотках
- Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
- Убийство Бабченко: подозреваемый сознался в содеянном - СМИ
- Чому зараз не можна виганяти Гройсмана
- Маразм крепчает: российский депутат предложил одеть школьников в форму Красной
- Елизавета II стала героиней забавных мемов
- "Исчерпал себя": формат переговоров по Донбассу могут изменить - СМИ
- Мир разучился называть вещи своими именами
- В НАБУ назвали число взяточников, скрывающихся за границей
Оставьте свой комментарий