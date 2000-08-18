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Раздел: Технологии  
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Рanasonic представила обновленную камеру Lumix LX100

Рanasonic представила обновленную камеру Lumix LX100Линейка не обновляется с 2014 года, однако сегодня это изменилось.

Lumix LX100 от Panasonic - это уникальная компактная камера, которая стала культовой благодаря большого датчика Micro Four Thirds и быстрой универсальной линзы, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

LX100 II имеет тот же 24-75-миллиметровый объектив f / 1.7-2.8 с диафрагмой с девятью лезвиями, а датчик Micro Four Thirds обновлен до 21,77 мегапикселей; что соответствует 17-мегапиксельным изображениям при съемке в соотношении сторон 4: 3 по умолчанию, которое составляет от 13 мегапикселей в оригинальном LX100.

Самым большим дополнением к внешнему оборудованию являются слегка переделанная рукоятка и 3-дюймовый сенсорный экран, хотя фокус камеры на обширных физических элементах управления остается неизменным. Он также имеет Bluetooth-соединение для непрерывной передачи изображения с низким энергопотреблением на смартфоны.

LX100 II не является совершенно другой камерой, однако пользователей радует продолжение линейки хороших камер. Его ближайшим конкурентом является отличная линия RX100 от Sony, которая немного более, но имеет меньший сенсор и меньше физических элементов управления.

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Новинка обойдется вам в 1000 долларов, однако это вполне приемлемая цена, если сравнивать с запрашиваемой ценой конкурентов, таких как Sony и Nikon. Наступило время компактных камер, которые не уступят в качестве фото даже профессиональному оборудованию.
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 Теги: Рanasonic, Lumix LX100

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Сегодня, 14:15 » Автор: Алена Шимко
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