Раздел: Технологии
В Сети показали "съемные" кнопки на новом Galaxy Note 9
Кнопки громкости и включения нового флагмана Samsung Galaxy Note 9 можно снять за 2,5 секунды.
Об этом в Twitter заявил один из пользователей под ником ManyPearTree, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Просмотрев видео на YouTube-канале известного блогера JerryRigEverything, автор твита отправился в ближайший торговый центр с целью проверить достоверность ролика технообзорщика.
Ему действительно удалось снять кнопки, но не голыми руками, а используя канцелярский нож. Кто-то из комментирующих написал, что теперь будет удобнее заменять кнопки в устройствах, которые сдали в ремонт. Но были и те, кто с долей сарказма отнёсся к трюку - автору поступило предложение выключить все смартфоны в магазине и снять с них клавиши включения.
Сам ManyPearTree проводил эксперимент из любопытства и не преследовал цели стащить кнопки.
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Интересно, как это отразится на водонепроницаемости Note 9, ведь Samsung заявляет, что корпус защищён по стандарту IP68. Может это новая уникальная опция в смартфоне за 999 долларов США?
Об этом в Twitter заявил один из пользователей под ником ManyPearTree, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Просмотрев видео на YouTube-канале известного блогера JerryRigEverything, автор твита отправился в ближайший торговый центр с целью проверить достоверность ролика технообзорщика.
Ему действительно удалось снять кнопки, но не голыми руками, а используя канцелярский нож. Кто-то из комментирующих написал, что теперь будет удобнее заменять кнопки в устройствах, которые сдали в ремонт. Но были и те, кто с долей сарказма отнёсся к трюку - автору поступило предложение выключить все смартфоны в магазине и снять с них клавиши включения.
Сам ManyPearTree проводил эксперимент из любопытства и не преследовал цели стащить кнопки.
Читайте также: Samsung Galaxy Note 9 показали на новых изображениях
Интересно, как это отразится на водонепроницаемости Note 9, ведь Samsung заявляет, что корпус защищён по стандарту IP68. Может это новая уникальная опция в смартфоне за 999 долларов США?
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