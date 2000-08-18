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Раздел: Технологии  
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В Сети показали "съемные" кнопки на новом Galaxy Note 9

В Сети показали "съемные" кнопки на новом Galaxy Note 9 Кнопки громкости и включения нового флагмана Samsung Galaxy Note 9 можно снять за 2,5 секунды.

Об этом в Twitter заявил один из пользователей под ником ManyPearTree, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

Просмотрев видео на YouTube-канале известного блогера JerryRigEverything, автор твита отправился в ближайший торговый центр с целью проверить достоверность ролика технообзорщика.

Ему действительно удалось снять кнопки, но не голыми руками, а используя канцелярский нож. Кто-то из комментирующих написал, что теперь будет удобнее заменять кнопки в устройствах, которые сдали в ремонт. Но были и те, кто с долей сарказма отнёсся к трюку - автору поступило предложение выключить все смартфоны в магазине и снять с них клавиши включения.

Сам ManyPearTree проводил эксперимент из любопытства и не преследовал цели стащить кнопки.

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Интересно, как это отразится на водонепроницаемости Note 9, ведь Samsung заявляет, что корпус защищён по стандарту IP68. Может это новая уникальная опция в смартфоне за 999 долларов США?
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 Теги: Galaxy Note 9, кнопки

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Сегодня, 15:18 » Автор: Алена Шимко
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