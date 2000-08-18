Раздел: Технологии
ВСУ провели испытания неуправляемых ракет РС-80
Всего запустили около 300 ракет.
В Черниговской области неуправляемые ракеты РС-80 от ГАХК "Артем" успешно прошли один из этапов государственных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Сообщается, что во время трехдневных испытаний, которые проходили на одном из военных полигонов в Черниговской области, было подтверждено соответствие РС-80 основным тактико-техническим характеристикам и возможность их применения с вертолетов.
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Отметим, что для всесторонней проверки при различных условиях был осуществлен пуск почти 300 единиц РС-80, а также проведены проверки на безопасность при использовании, включая обстрел из автоматического оружия, стендовые испытания двигателя и другие тесты.
В Черниговской области неуправляемые ракеты РС-80 от ГАХК "Артем" успешно прошли один из этапов государственных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Сообщается, что во время трехдневных испытаний, которые проходили на одном из военных полигонов в Черниговской области, было подтверждено соответствие РС-80 основным тактико-техническим характеристикам и возможность их применения с вертолетов.
Читайте также: В Иране удачно провели тестирования баллистической ракеты
Отметим, что для всесторонней проверки при различных условиях был осуществлен пуск почти 300 единиц РС-80, а также проведены проверки на безопасность при использовании, включая обстрел из автоматического оружия, стендовые испытания двигателя и другие тесты.
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