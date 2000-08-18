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Раздел: Технологии  
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ВСУ провели испытания неуправляемых ракет РС-80

ВСУ провели испытания неуправляемых ракет РС-80Всего запустили около 300 ракет.

В Черниговской области неуправляемые ракеты РС-80 от ГАХК "Артем" успешно прошли один из этапов государственных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Сообщается, что во время трехдневных испытаний, которые проходили на одном из военных полигонов в Черниговской области, было подтверждено соответствие РС-80 основным тактико-техническим характеристикам и возможность их применения с вертолетов.

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Отметим, что для всесторонней проверки при различных условиях был осуществлен пуск почти 300 единиц РС-80, а также проведены проверки на безопасность при использовании, включая обстрел из автоматического оружия, стендовые испытания двигателя и другие тесты.
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 Теги: ВСУ, ракеты, испытания

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Сегодня, 21:40 » Автор: Едгар Букмирза
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