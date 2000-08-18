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Раздел: Технологии  
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Samsung Galaxy Note 9 установил неожиданный рекорд

Samsung Galaxy Note 9 установил неожиданный рекордВ Украине флагман поступит в продажу 31 августа.

Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 9 уже установил рекорд по количеству предварительных заказов. Так, количество заказов на 30 - 50% выше, чем было на Galaxy S9 полгода назад.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com.

Как известно, одной из величайших особенностей Galaxy Note 9 стал стилус S Pen, в который встроили миниатюрный аккумулятор и модуль Bluetooth.

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Однако, украинцы также могут приобрести новинку по предзаказу. За это пользователям обещают подарить Samsung Wireless Duo (это беспроводная зарядка, которая может одновременно заряжать сразу два мобильных устройства).



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 Теги: Samsung Galaxy Note 9, рекорд, флагман

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Сегодня, 23:28 » Автор: Едгар Букмирза
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