Раздел: Технологии
Samsung Galaxy Note 9 установил неожиданный рекорд
В Украине флагман поступит в продажу 31 августа.
Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 9 уже установил рекорд по количеству предварительных заказов. Так, количество заказов на 30 - 50% выше, чем было на Galaxy S9 полгода назад.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com.
Как известно, одной из величайших особенностей Galaxy Note 9 стал стилус S Pen, в который встроили миниатюрный аккумулятор и модуль Bluetooth.
Читайте также: Эксперты оценили себестоимость Samsung Galaxy Note 8
Однако, украинцы также могут приобрести новинку по предзаказу. За это пользователям обещают подарить Samsung Wireless Duo (это беспроводная зарядка, которая может одновременно заряжать сразу два мобильных устройства).
Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 9 уже установил рекорд по количеству предварительных заказов. Так, количество заказов на 30 - 50% выше, чем было на Galaxy S9 полгода назад.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com.
Как известно, одной из величайших особенностей Galaxy Note 9 стал стилус S Pen, в который встроили миниатюрный аккумулятор и модуль Bluetooth.
Читайте также: Эксперты оценили себестоимость Samsung Galaxy Note 8
Однако, украинцы также могут приобрести новинку по предзаказу. За это пользователям обещают подарить Samsung Wireless Duo (это беспроводная зарядка, которая может одновременно заряжать сразу два мобильных устройства).
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