Раздел: Технологии
Назван главный тренд среди смартфонов этой осени
Главный тренд осени - сканер отпечатков пальцев.
Уже многие производители добавляют этот тренд в свои новинки. Так, китайские поставщики заказали 45 миллионов таких сканеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.
Так, компания Huawei требует 6 миллионов сканеров для своих осенних флагманов – Mate 20 Pro. Компании Vivo и Oppo тоже добавят дисплейные сканеры отпечатков пальцев для своих будущих флагманов. Обе компании заказали 33 миллиона компонентов.
Уже сегодня мы видим на рынке устройства, которые имеют такую технологию – Vivo Huawei, Meizu и другие оснастили свои новинки дисплейным сканером пальцев.
Читайте также: Назван самый быстрорастущий рынок смартфонов
Однако похоже, что осенью это станет настоящим трендом, поэтому таких устройств будет значительно больше.
Уже многие производители добавляют этот тренд в свои новинки. Так, китайские поставщики заказали 45 миллионов таких сканеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.
Так, компания Huawei требует 6 миллионов сканеров для своих осенних флагманов – Mate 20 Pro. Компании Vivo и Oppo тоже добавят дисплейные сканеры отпечатков пальцев для своих будущих флагманов. Обе компании заказали 33 миллиона компонентов.
Уже сегодня мы видим на рынке устройства, которые имеют такую технологию – Vivo Huawei, Meizu и другие оснастили свои новинки дисплейным сканером пальцев.
Читайте также: Назван самый быстрорастущий рынок смартфонов
Однако похоже, что осенью это станет настоящим трендом, поэтому таких устройств будет значительно больше.
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