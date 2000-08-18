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Раздел: Технологии  
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Назван главный тренд среди смартфонов этой осени

Назван главный тренд среди смартфонов этой осениГлавный тренд осени - сканер отпечатков пальцев.

Уже многие производители добавляют этот тренд в свои новинки. Так, китайские поставщики заказали 45 миллионов таких сканеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.

Так, компания Huawei требует 6 миллионов сканеров для своих осенних флагманов – Mate 20 Pro. Компании Vivo и Oppo тоже добавят дисплейные сканеры отпечатков пальцев для своих будущих флагманов. Обе компании заказали 33 миллиона компонентов.

Уже сегодня мы видим на рынке устройства, которые имеют такую технологию – Vivo Huawei, Meizu и другие оснастили свои новинки дисплейным сканером пальцев.

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Однако похоже, что осенью это станет настоящим трендом, поэтому таких устройств будет значительно больше.
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 Теги: смартфоны, тренд, отпечатки пальцев

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Сегодня, 10:20 » Автор: Алена Шимко
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