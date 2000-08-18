Раздел: Технологии
В Сети до премьеры показали новый флагман Google Pixel 3XL
В Сети уже знают практически все о грядущем Google Pixel 3, который должен выйти в октябре 2018-го.
Вероятно, что презентация Google Pixel 3 не состоится раньше октября 2018-го, но пользователи интернета знают каким будет новый смартфон уже сегодня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Благодаря фотографиям смартфона в Канаде и предыдущим утечкам информации о модели, уже известно, что версия 3XL будет иметь огромный 6,7-дюймовый дисплей, довольно заметную монобровь и топовый процессор Snapdragon 845.
Экран имеет разрешение 2960×1440, что еще больше, чем в предыдущей версии, но в Google Pixel 3 также отказались от классического 3,5-мм разъема для наушников в пользу USB-C.
В комплекте с телефоном должны идти наушники, которые можно будет использовать без переходника Dongle, но это не решает проблему одновременной зарядки смартфона и прослушивания музыки.
В отличие от современных трендов, Google использует только одну основную и одну фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев размещен на задней поверхности телефона.
Читайте также: В Сети появились изображения Google Pixel 3
Модель должна быть укомплектована аккумулятором на 3430 мАч и идти в паре с новым программным обеспечением Android Pie.
Вероятно, что презентация Google Pixel 3 не состоится раньше октября 2018-го, но пользователи интернета знают каким будет новый смартфон уже сегодня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Благодаря фотографиям смартфона в Канаде и предыдущим утечкам информации о модели, уже известно, что версия 3XL будет иметь огромный 6,7-дюймовый дисплей, довольно заметную монобровь и топовый процессор Snapdragon 845.
Экран имеет разрешение 2960×1440, что еще больше, чем в предыдущей версии, но в Google Pixel 3 также отказались от классического 3,5-мм разъема для наушников в пользу USB-C.
В комплекте с телефоном должны идти наушники, которые можно будет использовать без переходника Dongle, но это не решает проблему одновременной зарядки смартфона и прослушивания музыки.
В отличие от современных трендов, Google использует только одну основную и одну фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев размещен на задней поверхности телефона.
Читайте также: В Сети появились изображения Google Pixel 3
Модель должна быть укомплектована аккумулятором на 3430 мАч и идти в паре с новым программным обеспечением Android Pie.
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