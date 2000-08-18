» » В Сети до премьеры показали новый флагман Google Pixel 3XL
Раздел: Технологии  
0

В Сети до премьеры показали новый флагман Google Pixel 3XL

В Сети до премьеры показали новый флагман Google Pixel 3XLВ Сети уже знают практически все о грядущем Google Pixel 3, который должен выйти в октябре 2018-го.

Вероятно, что презентация Google Pixel 3 не состоится раньше октября 2018-го, но пользователи интернета знают каким будет новый смартфон уже сегодня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Благодаря фотографиям смартфона в Канаде и предыдущим утечкам информации о модели, уже известно, что версия 3XL будет иметь огромный 6,7-дюймовый дисплей, довольно заметную монобровь и топовый процессор Snapdragon 845.

Экран имеет разрешение 2960×1440, что еще больше, чем в предыдущей версии, но в Google Pixel 3 также отказались от классического 3,5-мм разъема для наушников в пользу USB-C.

В комплекте с телефоном должны идти наушники, которые можно будет использовать без переходника Dongle, но это не решает проблему одновременной зарядки смартфона и прослушивания музыки.

В отличие от современных трендов, Google использует только одну основную и одну фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев размещен на задней поверхности телефона.

Читайте также: В Сети появились изображения Google Pixel 3

Модель должна быть укомплектована аккумулятором на 3430 мАч и идти в паре с новым программным обеспечением Android Pie.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Google Pixel 3XL, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:16 » Автор: Алена Шимко
     290
     0

Похожие новости по теме

В Сети появились характеристики Google Pixel 3 XL В Сети появились характеристики Google Pixel 3 XL

Другие спецификации подтвердили предыдущие истоки.

Появились рендеры смартфона Google Pixel 3 XL Появились рендеры смартфона Google Pixel 3 XL

Новый гаджет от Google получит сканер отпечатков пальцев посередине на задней панели и одинарную основную камеру.

В Сети появились изображения Google Pixel 3 В Сети появились изображения Google Pixel 3

Google Pixel 3 с вырезом в экране показали на новом рендере

В Сеть В Сеть "слили" снимки смартфона Google Pixel 2

Google Pixel 2 и Pixel XL 2 дебютируют в октябре 2017 года.

В Сети В Сети "засветился" новый флагман Google

На старте продаж пользователи столкнулись с рядом проблем.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх