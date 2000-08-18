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Раздел: Технологии  
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Названа дата выхода Google Chrome с новым дизайном

Названа дата выхода Google Chrome с новым дизайномБраузер с новомодным дизайном Material Design выйдет вместе с 69 версией, релиз которой запланирован на 4 сентября.

Google готовит полный редизайн своего браузера Chrome, который не менялся с момента своего выхода в 2008 году. Браузер новомодным дизайном Material Design выйдет вместе с 69 версией, релиз которой запланирован на 4 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Опробовать новый дизайн можно было в бета-версии Chrome, но там его надо было включать принудительно. Судя по предварительной версии, Chrome получит более минималистичный дизайн в белых тонах, при этом у него должна появиться популярная нынче темная тема оформления. Вкладки и адресная строка Omnibar изменят свою форму и станут округлыми, а не прямоугольными, как сейчас.

Мобильный Chrome тоже претерпит изменения: панель инструментов будет перенесена в нижнюю часть экрана для удобной работы с браузером одной рукой. Chrome 69 для Android оптимизируют для смартфонов с вырезом в дисплее и оснастят встроенным медиапроигрывателем для Android Go.

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Chrome 69 также получит поддержку для Windows 10, а именно передавать уведомления в центр уведомлений ОС, получит поддержку жестового управления посредством тачпада и общие улучшения, связанные с работой механизма автозаполнения различных форм.
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 Теги: Google Chrome, обновление, дизайн

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Сегодня, 16:18 » Автор: Алена Шимко
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