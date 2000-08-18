» » Huawei и Xiaomi бьют рекорды продаж смартфонов в Европе
Раздел: Технологии  
0

Huawei и Xiaomi бьют рекорды продаж смартфонов в Европе

Huawei и Xiaomi бьют рекорды продаж смартфонов в ЕвропеHuawei вовсе смогли обогнать Apple.

Результаты второго квартала 2018-го демонстрируют, что европейские покупатели все больше доверяют смартфонам из Китая. Huawei уже обогнал Apple и доганяет Samsung.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Согласно данным издания The Verge, которое получило статистическую информацию от аналитической компании IDC, с начала 2017-го китайские производители смартфонов демонстрируют стремительный рост продаж в Западной Европе.

В первом квартале 2017-го Huawei владели только 11,4% от рынка и более чем в два раза отставали от Apple и Samsung.

Xiaomi же тогда вообще смогли продать только 18,554 телефонов и имели свою долю в 0,1%.

Во второй четверти 2018-го реализация Xiaomi увеличилась до 1,044,046 телефонов, и теперь китайский производитель занимает почти 4% от всех продаж.

Huawei и вовсе смогли обогнать Apple, продав в Западной Европе с апреля по июнь текущего года 6,737,866 своих устройств и получив 24,8% рынка.

Лидером по-прежнему остается Samsung, которому принадлежит 32,4% аудитории покупателей смартфонов, но с такими темпами Huawei может захватить первенство уже в следующем квартале. Тем более, что продажи Samsung существенно сократились, в сравнении с предыдущими годами.

Как уже писало НВ, за половину 2018-го Huawei поставила 100 млн смартфонов во всем мире, и собирается произвести настоящую сенсацию к концу года. Как заявляли представители компании, в 2018-м они нацелены продать не менее 200 млн смартфонов и обогнать Apple, став вторым производителем смартфонов в мире.

Читайте также: Xiaomi увеличит поставки своих смартфонов

"Ранее Huawei достигал отметки в 100 млн поставок 22 декабря 2015-го, 14 октября 2016-го и 12 сентября 2017-го. Поскольку в этом году такую цель достигли всего за шесть месяцев, теперь мы нацелены на поставку 200 миллионов единиц к концу 2018-го" – сказал руководитель мобильного сегмента корпорации Ричард Йу Чэндун.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Huawei, Xiaomi, рекорды продаж, Европа

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:54 » Автор: Едгар Букмирза
     541
     0

Похожие новости по теме

Huawei обогнала Apple по количеству проданных смартфонов Huawei обогнала Apple по количеству проданных смартфонов

Первое место до сих пор занимает компания Samsung.

Huawei догоняет Apple по продажам Huawei догоняет Apple по продажам

Китайская компания Huawei наступает на пятки американской Apple в гонке за количеством проданных смартфонов.

С начала года Huawei сумела реализовать 100 млн смартфонов С начала года Huawei сумела реализовать 100 млн смартфонов

Китайская компания отчиталась о масштабах продаж своих смартфонов.

Стали известны наиболее успешные производители смартфонов Стали известны наиболее успешные производители смартфонов

По данным исследования Strategic Analytics, Samsung вытеснил Apple с первого места в мире по продажам смартфонов.

Huawei вот-вот догонит Apple по продажам смартфонов Huawei вот-вот догонит Apple по продажам смартфонов

В этом квартале Huawei может обойти Apple по продажам смартфонов

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх