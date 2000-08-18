Раздел: Технологии
Huawei и Xiaomi бьют рекорды продаж смартфонов в Европе
Huawei вовсе смогли обогнать Apple.
Результаты второго квартала 2018-го демонстрируют, что европейские покупатели все больше доверяют смартфонам из Китая. Huawei уже обогнал Apple и доганяет Samsung.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Согласно данным издания The Verge, которое получило статистическую информацию от аналитической компании IDC, с начала 2017-го китайские производители смартфонов демонстрируют стремительный рост продаж в Западной Европе.
В первом квартале 2017-го Huawei владели только 11,4% от рынка и более чем в два раза отставали от Apple и Samsung.
Xiaomi же тогда вообще смогли продать только 18,554 телефонов и имели свою долю в 0,1%.
Во второй четверти 2018-го реализация Xiaomi увеличилась до 1,044,046 телефонов, и теперь китайский производитель занимает почти 4% от всех продаж.
Huawei и вовсе смогли обогнать Apple, продав в Западной Европе с апреля по июнь текущего года 6,737,866 своих устройств и получив 24,8% рынка.
Лидером по-прежнему остается Samsung, которому принадлежит 32,4% аудитории покупателей смартфонов, но с такими темпами Huawei может захватить первенство уже в следующем квартале. Тем более, что продажи Samsung существенно сократились, в сравнении с предыдущими годами.
Как уже писало НВ, за половину 2018-го Huawei поставила 100 млн смартфонов во всем мире, и собирается произвести настоящую сенсацию к концу года. Как заявляли представители компании, в 2018-м они нацелены продать не менее 200 млн смартфонов и обогнать Apple, став вторым производителем смартфонов в мире.
Читайте также: Xiaomi увеличит поставки своих смартфонов
"Ранее Huawei достигал отметки в 100 млн поставок 22 декабря 2015-го, 14 октября 2016-го и 12 сентября 2017-го. Поскольку в этом году такую цель достигли всего за шесть месяцев, теперь мы нацелены на поставку 200 миллионов единиц к концу 2018-го" – сказал руководитель мобильного сегмента корпорации Ричард Йу Чэндун.
Результаты второго квартала 2018-го демонстрируют, что европейские покупатели все больше доверяют смартфонам из Китая. Huawei уже обогнал Apple и доганяет Samsung.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Согласно данным издания The Verge, которое получило статистическую информацию от аналитической компании IDC, с начала 2017-го китайские производители смартфонов демонстрируют стремительный рост продаж в Западной Европе.
В первом квартале 2017-го Huawei владели только 11,4% от рынка и более чем в два раза отставали от Apple и Samsung.
Xiaomi же тогда вообще смогли продать только 18,554 телефонов и имели свою долю в 0,1%.
Во второй четверти 2018-го реализация Xiaomi увеличилась до 1,044,046 телефонов, и теперь китайский производитель занимает почти 4% от всех продаж.
Huawei и вовсе смогли обогнать Apple, продав в Западной Европе с апреля по июнь текущего года 6,737,866 своих устройств и получив 24,8% рынка.
Лидером по-прежнему остается Samsung, которому принадлежит 32,4% аудитории покупателей смартфонов, но с такими темпами Huawei может захватить первенство уже в следующем квартале. Тем более, что продажи Samsung существенно сократились, в сравнении с предыдущими годами.
Как уже писало НВ, за половину 2018-го Huawei поставила 100 млн смартфонов во всем мире, и собирается произвести настоящую сенсацию к концу года. Как заявляли представители компании, в 2018-м они нацелены продать не менее 200 млн смартфонов и обогнать Apple, став вторым производителем смартфонов в мире.
Читайте также: Xiaomi увеличит поставки своих смартфонов
"Ранее Huawei достигал отметки в 100 млн поставок 22 декабря 2015-го, 14 октября 2016-го и 12 сентября 2017-го. Поскольку в этом году такую цель достигли всего за шесть месяцев, теперь мы нацелены на поставку 200 миллионов единиц к концу 2018-го" – сказал руководитель мобильного сегмента корпорации Ричард Йу Чэндун.
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