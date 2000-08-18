Раздел: Технологии
Google удалила 58 аккаунтов, связанных с Ираном
Корпорация обнаружила, что эти аккаунты имеют связь с иранской телерадиовещательной корпорацией ИРИБ.
Корпорация Google удалила со своих сайтов 58 аккаунтов, связанных с Ираном и “имеющих причастность к политически мотивированному фишингу”. Об этом в четверг сообщается в блоге Google, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Согласно пресс-релизу, корпорация обнаружила, что эти аккаунты имеют связь с иранской телерадиовещательной корпорацией ИРИБ. “Мы выявили и удалили целый ряд аккаунтов, связанных с ИРИБ”, - говорится в сообщении. В числе удаленных оказались 39 каналов на видеохостинге YouTube, шесть блогов на сервисе Blogger.com и 13 аккаунтов в социальной сети Google+.
Выводы о связи аккаунтов с ИРИБ компания сделала, в том числе, на основе их технических данных.
В Google также добавили, что они продолжают наблюдать за деятельностью российского “Агентства интернет-исследований”. Отмечается, что с прошлого года корпорация удалила 42 связанных с компанией канала на YouTube, которые содержали 58 видео политической тематики на английском языке.
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Как сообщалось, житель Калифорнии Наполеон Патаксил подал иск к компании Google, обвинив ее в незаконном сборе информации о передвижениях пользователей, передает Reuters со ссылкой на материалы суда.
Корпорация Google удалила со своих сайтов 58 аккаунтов, связанных с Ираном и “имеющих причастность к политически мотивированному фишингу”. Об этом в четверг сообщается в блоге Google, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Согласно пресс-релизу, корпорация обнаружила, что эти аккаунты имеют связь с иранской телерадиовещательной корпорацией ИРИБ. “Мы выявили и удалили целый ряд аккаунтов, связанных с ИРИБ”, - говорится в сообщении. В числе удаленных оказались 39 каналов на видеохостинге YouTube, шесть блогов на сервисе Blogger.com и 13 аккаунтов в социальной сети Google+.
Выводы о связи аккаунтов с ИРИБ компания сделала, в том числе, на основе их технических данных.
В Google также добавили, что они продолжают наблюдать за деятельностью российского “Агентства интернет-исследований”. Отмечается, что с прошлого года корпорация удалила 42 связанных с компанией канала на YouTube, которые содержали 58 видео политической тематики на английском языке.
Читайте также: Facebook удалила 600 страниц, связанных с Россией и Ираном
Как сообщалось, житель Калифорнии Наполеон Патаксил подал иск к компании Google, обвинив ее в незаконном сборе информации о передвижениях пользователей, передает Reuters со ссылкой на материалы суда.
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