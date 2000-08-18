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Раздел: Технологии  
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Google удалила 58 аккаунтов, связанных с Ираном

Google удалила 58 аккаунтов, связанных с ИраномКорпорация обнаружила, что эти аккаунты имеют связь с иранской телерадиовещательной корпорацией ИРИБ.

Корпорация Google удалила со своих сайтов 58 аккаунтов, связанных с Ираном и “имеющих причастность к политически мотивированному фишингу”. Об этом в четверг сообщается в блоге Google, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Согласно пресс-релизу, корпорация обнаружила, что эти аккаунты имеют связь с иранской телерадиовещательной корпорацией ИРИБ. “Мы выявили и удалили целый ряд аккаунтов, связанных с ИРИБ”, - говорится в сообщении. В числе удаленных оказались 39 каналов на видеохостинге YouTube, шесть блогов на сервисе Blogger.com и 13 аккаунтов в социальной сети Google+.

Выводы о связи аккаунтов с ИРИБ компания сделала, в том числе, на основе их технических данных.

В Google также добавили, что они продолжают наблюдать за деятельностью российского “Агентства интернет-исследований”. Отмечается, что с прошлого года корпорация удалила 42 связанных с компанией канала на YouTube, которые содержали 58 видео политической тематики на английском языке.

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Как сообщалось, житель Калифорнии Наполеон Патаксил подал иск к компании Google, обвинив ее в незаконном сборе информации о передвижениях пользователей, передает Reuters со ссылкой на материалы суда.
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 Теги: Google, Иран

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Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
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