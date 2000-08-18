» » Facebook заблокировал работу более четырех сотен приложений
Раздел: Технологии  
0

Facebook заблокировал работу более четырех сотен приложений

Facebook заблокировал работу более четырех сотен приложенийFacebook дополнительно заблокировала более 400 приложений из-за опасений о сохранении данных.

Сотрудники Facebook с марта после скандала вокруг компании Cambridge Analytica прекратили работу более 400 приложений в соцсети из-за опасений по сохранению личных данных пользователей. Об этом говорится в заявлении компании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"С момента начала нашего расследования мы изучили тысячи приложений. И мы прекратили работу более чем 400 из них из-за опасений, касающихся их разработчиков или относительно того, как могли использоваться данные, которые люди предоставили приложениям. Мы теперь изучаем это гораздо тщательнее", - отмечается в заявлении.

Читайте также: Facebook заблокировал известный российский телеканал

В Facebook также уточнили, что, согласно новым правилам в соцсети, если пользователь в течение 90 дней не заходил в приложение, то оно не сможет получать информацию о нем. В заявлении также уточняется, что прекращена работа в соцсети приложения myPersonality. Представители последнего, как отмечается, ненадлежащим образом предоставляли данные о пользователях третьей стороне и отказались пройти проверку Facebook. Представители соцсети сообщили, что уведомят об этом примерно 4 млн пользователей myPersonality, чьи данные могли быть переданы другим компаниям.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Facebook, приложения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
     204
     0

Похожие новости по теме

Приложения Mail.Ru Group собирали данные пользователей Facebook Приложения Mail.Ru Group собирали данные пользователей Facebook

Российская компания получала доступ к персональным данным пользователей Facebook уже после того, как политика соцсети была изменена.

Личные данные трех миллионов пользователей Facebook попали в Сеть Личные данные трех миллионов пользователей Facebook попали в Сеть

Академики университета Кембриджа хранили данные тестов на сайте с "недостаточными мерами предосторожности" в течение четырех лет.

Facebook приостановил действие популярных приложений Facebook приостановил действие популярных приложений

Если приложения злоупотребляли использованием личной информации, то они будут полностью заблокированы.

Израиль собирается судиться с Facebook из-за скандалов с соцсетью Израиль собирается судиться с Facebook из-за скандалов с соцсетью

Компания незаконно использовала данные пользователей в корыстных целях.

Facebook заблокировал фирму, работавшую на Трампа во время выборов Facebook заблокировал фирму, работавшую на Трампа во время выборов

В заявлении Facebook утверждает, что компания не удалила всю информацию

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх