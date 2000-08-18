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Раздел: Технологии  
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Google создала дудл в честь Дня независимости Украины

Google создала дудл в честь Дня независимости Украины Открытка-дудл является схематическим изображением украинского флага, который развивается на фоне неба, зеленых полей и гор.

Google поздравил украинцев с праздником Дня независимости открыткой-дудлом, которая является схематическим изображением украинского флага, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Компания Google посвятила тематический рисунок Украине, которая 24 августа празднует 27-ю годовщину независимости. Открытка-дудл является схематическим изображением украинского флага, который развивается на фоне неба, зеленых полей и гор.

Сотрудники Google также поздравили украинцев с праздником в своем официальном блоге.

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"Украинский флаг, который вы видите в сегодняшнем "Дудле", - это абстрактное изображение синего неба над золотыми полями пшеницы. Эти цвета пролетают над всей страной во время украинского национального дня, установленного со времени провозглашения независимости страной Восточной Европы, которую ратифицировала Верховная Рада 1991 года", - говорится в сообщении.
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 Теги: Google, дудл, День Независимости Украины

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Сегодня, 09:26 » Автор: Алена Шимко
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