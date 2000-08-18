Samsung выпустила свой самый бюджетный смартфон

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Южнокорейская компания Samsung представила в Тайване свою очередную новинку, которая позиционируется как более совершенная версия анонсированного весной смартфона Galaxy Core. Новинка получила название Galaxy Core Plus. Несмотря на то, что новый гаджет получил к названию приставку Plus, его некоторые характеристики не то, чтобы