Раздел: Технологии
Samsung выпустила свой самый бюджетный смартфон
Компания Samsung Electronics представила новый смартфон Galaxy J2 Core.
Это самая бюджетная модель компании на настоящий момент. По словам производителя, он ориентирован на пользователей, которым важна в первую очередь доступная цена, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Samsung Galaxy J2 Core работает под специальной версией Android Go на базе Android 8.1 Oreo для маломощных моделей. Основные характеристики включают ЖК-дисплей диагональю 5 дюймов и разрешением 960 x 540, камеры на 8 и 5 Мп, однокристальную систему Exynos 7570, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ на флэш-накопителе.
Ёмкость аккумулятора составляет 2 600 мАч. Смартфон имеет размеры 143,4 x 72,1 x 8,9 мм при весе в 154 граммов. Таких изысков, как дактилоскопический датчик или распознавание пользователя по лицу у него нет.
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В первую очередь Samsung Galaxy J2 Core появится в Индии и Малайзии, точная официальная цена пока не объявлена. По предварительным данным, она составит около 100 долларов.
Это самая бюджетная модель компании на настоящий момент. По словам производителя, он ориентирован на пользователей, которым важна в первую очередь доступная цена, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Samsung Galaxy J2 Core работает под специальной версией Android Go на базе Android 8.1 Oreo для маломощных моделей. Основные характеристики включают ЖК-дисплей диагональю 5 дюймов и разрешением 960 x 540, камеры на 8 и 5 Мп, однокристальную систему Exynos 7570, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ на флэш-накопителе.
Ёмкость аккумулятора составляет 2 600 мАч. Смартфон имеет размеры 143,4 x 72,1 x 8,9 мм при весе в 154 граммов. Таких изысков, как дактилоскопический датчик или распознавание пользователя по лицу у него нет.
Читайте также: Panasonic выпустила мощный бюджетный смартфон
В первую очередь Samsung Galaxy J2 Core появится в Индии и Малайзии, точная официальная цена пока не объявлена. По предварительным данным, она составит около 100 долларов.
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