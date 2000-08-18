» » Samsung выпустила свой самый бюджетный смартфон
Раздел: Технологии  
0

Samsung выпустила свой самый бюджетный смартфон

Samsung выпустила свой самый бюджетный смартфонКомпания Samsung Electronics представила новый смартфон Galaxy J2 Core.

Это самая бюджетная модель компании на настоящий момент. По словам производителя, он ориентирован на пользователей, которым важна в первую очередь доступная цена, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Samsung Galaxy J2 Core работает под специальной версией Android Go на базе Android 8.1 Oreo для маломощных моделей. Основные характеристики включают ЖК-дисплей диагональю 5 дюймов и разрешением 960 x 540, камеры на 8 и 5 Мп, однокристальную систему Exynos 7570, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ на флэш-накопителе.

Ёмкость аккумулятора составляет 2 600 мАч. Смартфон имеет размеры 143,4 x 72,1 x 8,9 мм при весе в 154 граммов. Таких изысков, как дактилоскопический датчик или распознавание пользователя по лицу у него нет.

Читайте также: Panasonic выпустила мощный бюджетный смартфон

В первую очередь Samsung Galaxy J2 Core появится в Индии и Малайзии, точная официальная цена пока не объявлена. По предварительным данным, она составит около 100 долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Samsung, смартфонр, дешевый

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:20 » Автор: Алена Шимко
     539
     0

Похожие новости по теме

Panasonic выпустила мощный бюджетный смартфон Panasonic выпустила мощный бюджетный смартфон

Стоимость новинки составит всего 130 долларов.

Samsung презентовала новый бюджетный смартфон Samsung презентовала новый бюджетный смартфон

Представлен топовый смартфон-бюджетник Samsung Galaxy J2 Pro.

Бюджетный планшет Samsung Galaxy Tab E 8.0 Бюджетный планшет Samsung Galaxy Tab E 8.0

Состоялся анонс нового планшета компании Samsung.

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J3 Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J3

В ассортименте смартфонов под маркой Samsung появилась новая бюджетная модель Galaxy J3.

Samsung представила новый смартфон Galaxy Core Plus Samsung представила новый смартфон Galaxy Core Plus

Южнокорейская компания Samsung представила в Тайване свою очередную новинку, которая позиционируется как более совершенная версия анонсированного весной смартфона Galaxy Core. Новинка получила название Galaxy Core Plus. Несмотря на то, что новый гаджет получил к названию приставку Plus, его некоторые характеристики не то, чтобы

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх