Раздел: Технологии
LG готовит к выпуску смартфон с пятью камерами
Новые фотографии LG V40 ThinQ подтверждают наличие у смартфона пяти камер
Южнокорейская компания LG готовится выпустить улучшенную версию LG V40 ThinQ, которая получит рекордное количество фотокамер. Это подтверждают и первые качественные рендеры смартфона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Представленный в мае смартфон G7 ThinQ не смог конкурировать в плане фотокамер с такими аппаратами, как iPhone X, Huawei P20 Pro и Galaxy S9 Plus. Поэтому производитель решил "выстрелить" смартфоном сразу с пятью фотокамерами.
Как видно на снимках, на задней крышке LG V40 ThinQ расположена тройная камера: она включает модули с обычным объективом, широкоугольным и телеобъективом. Еще две фотокамеры будут расположены на лицевой части в районе выреза в верхней части экрана – LG V40 ThinQ тоже не будет избавлен от знаменитой "челки". Возможно, что второй окуляр будет ИК-камерой, задействованной для системы трехмерного распознавания лиц.
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Ожидается, что LG V40 ThinQ получит процессор Snapdragon 845 и будет работать под управлением Android 9 Pie "из коробки". Смартфон может быть представлен 16 ноября, если судить по дате на его экране, но ориентироваться на это не стоит, например, прошлогодний LG V30 анонсировали в последний день августа.
Южнокорейская компания LG готовится выпустить улучшенную версию LG V40 ThinQ, которая получит рекордное количество фотокамер. Это подтверждают и первые качественные рендеры смартфона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Представленный в мае смартфон G7 ThinQ не смог конкурировать в плане фотокамер с такими аппаратами, как iPhone X, Huawei P20 Pro и Galaxy S9 Plus. Поэтому производитель решил "выстрелить" смартфоном сразу с пятью фотокамерами.
Как видно на снимках, на задней крышке LG V40 ThinQ расположена тройная камера: она включает модули с обычным объективом, широкоугольным и телеобъективом. Еще две фотокамеры будут расположены на лицевой части в районе выреза в верхней части экрана – LG V40 ThinQ тоже не будет избавлен от знаменитой "челки". Возможно, что второй окуляр будет ИК-камерой, задействованной для системы трехмерного распознавания лиц.
Читайте также: Honor готовит к выпуску смартфон с двойными камерами
Ожидается, что LG V40 ThinQ получит процессор Snapdragon 845 и будет работать под управлением Android 9 Pie "из коробки". Смартфон может быть представлен 16 ноября, если судить по дате на его экране, но ориентироваться на это не стоит, например, прошлогодний LG V30 анонсировали в последний день августа.
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