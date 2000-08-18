Раздел: Технологии
Samsung презентовала новые изогнутые игровые мониторы
Точной цены или даты поступления мониторов в продажу пока не называется
Компания Samsung анонсировала новую линейку игровых мониторов CJG5, в которую пока входит две модели. Об этом сообщается на официальном сайте производителя, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Диагональ первой модификации - 27 дюймов, второй - 32 дюйма. Оба монитора оснащаются изогнутыми VA-матрицами (степень искривления 1800R) разрешением в 2560 на 1440 пикселей. Углы обзора - 178 градусов, контрастность - 3000:1. Время отклика составляет всего 4 миллисекунды, а частота развертки - 144 Гц. Максимальная яркость - 300 кд/м². К доступным портам относятся два HDMI (1×2.0 и 1×1.4), один DisplayPort версии 1.2, а также выход на наушники.
Читайте также: Samsung представила новые изогнутые мониторы
Точной цены или даты поступления мониторов в продажу пока не называется, но компания позиционирует всю линейку как «рациональную и доступную». В IXBT пишут, что стоимость новинок, скорее всего, составит около 400−500 долларов.
Компания Samsung анонсировала новую линейку игровых мониторов CJG5, в которую пока входит две модели. Об этом сообщается на официальном сайте производителя, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Диагональ первой модификации - 27 дюймов, второй - 32 дюйма. Оба монитора оснащаются изогнутыми VA-матрицами (степень искривления 1800R) разрешением в 2560 на 1440 пикселей. Углы обзора - 178 градусов, контрастность - 3000:1. Время отклика составляет всего 4 миллисекунды, а частота развертки - 144 Гц. Максимальная яркость - 300 кд/м². К доступным портам относятся два HDMI (1×2.0 и 1×1.4), один DisplayPort версии 1.2, а также выход на наушники.
Читайте также: Samsung представила новые изогнутые мониторы
Точной цены или даты поступления мониторов в продажу пока не называется, но компания позиционирует всю линейку как «рациональную и доступную». В IXBT пишут, что стоимость новинок, скорее всего, составит около 400−500 долларов.
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