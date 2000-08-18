Раздел: Технологии
Apple переманивает сотрудников у Илона Маска
С начала 2018 года как минимум 46 человек ушли из компании Маска в IT-корпорацию.
Несколько десятков сотрудников крупнейшего в мире производителя электромобилей Tesla, принадлежащего Илону Маску, за последние месяцы перешли на работу в Apple, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
С начала 2018 года как минимум 46 человек ушли из компании Маска в IT-корпорацию. Больше всего среди них инженеров-технологов, специалистов по безопасности и программному обеспечению.
Отмечается, что их квалификация пригодится Apple при создании самоуправляемого автомобиля Titan, а также для разработки программного обеспечения и дисплеев.
Главными причинами смены работы называются конкурентные преимущества Apple на рынке и более высокие зарплаты. По некоторым данным, оклады в компании Тима Кука в 1,5 раза больше, чем в Tesla.
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Представитель Tesla рассказал CNBC, что у его компании «в 100 раз меньше денег» и что работать в ней непросто. Однако он опроверг данные о том, что в 2018 году в Apple перешло больше работников, чем в предыдущие годы.
Несколько десятков сотрудников крупнейшего в мире производителя электромобилей Tesla, принадлежащего Илону Маску, за последние месяцы перешли на работу в Apple, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
С начала 2018 года как минимум 46 человек ушли из компании Маска в IT-корпорацию. Больше всего среди них инженеров-технологов, специалистов по безопасности и программному обеспечению.
Отмечается, что их квалификация пригодится Apple при создании самоуправляемого автомобиля Titan, а также для разработки программного обеспечения и дисплеев.
Главными причинами смены работы называются конкурентные преимущества Apple на рынке и более высокие зарплаты. По некоторым данным, оклады в компании Тима Кука в 1,5 раза больше, чем в Tesla.
Читайте также: Уникальный тоннель Илона Маска прошел испытания
Представитель Tesla рассказал CNBC, что у его компании «в 100 раз меньше денег» и что работать в ней непросто. Однако он опроверг данные о том, что в 2018 году в Apple перешло больше работников, чем в предыдущие годы.
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