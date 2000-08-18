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Раздел: Технологии  
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Apple переманивает сотрудников у Илона Маска

Apple переманивает сотрудников у Илона МаскаС начала 2018 года как минимум 46 человек ушли из компании Маска в IT-корпорацию.

Несколько десятков сотрудников крупнейшего в мире производителя электромобилей Tesla, принадлежащего Илону Маску, за последние месяцы перешли на работу в Apple, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

С начала 2018 года как минимум 46 человек ушли из компании Маска в IT-корпорацию. Больше всего среди них инженеров-технологов, специалистов по безопасности и программному обеспечению.

Отмечается, что их квалификация пригодится Apple при создании самоуправляемого автомобиля Titan, а также для разработки программного обеспечения и дисплеев.

Главными причинами смены работы называются конкурентные преимущества Apple на рынке и более высокие зарплаты. По некоторым данным, оклады в компании Тима Кука в 1,5 раза больше, чем в Tesla.

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Представитель Tesla рассказал CNBC, что у его компании «в 100 раз меньше денег» и что работать в ней непросто. Однако он опроверг данные о том, что в 2018 году в Apple перешло больше работников, чем в предыдущие годы.
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 Теги: Apple, Илон Маск

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Сегодня, 21:53 » Автор: Татьяна Ларина
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