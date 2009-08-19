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Раздел: Технологии  
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На аукцион выставят первый портрет, написанный искусственным интеллектом

На аукцион выставят первый портрет, написанный искусственным интеллектомДля обучения ИИ понадобилось 15 тыс. портретов, написанных в промежутке с 14-го по 20-й век.

На аукцион впервые выставят написанный искусственным интеллектом портрет. На нем изображен вымышленный персонаж по имени Эдмонд Белами. Алгоритм, получивший название Generative Adversarial Network и создавший художественный образ, был разработан группой Obvious, состоящей из трех 25-летних французов, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Для обучения ИИ понадобилось 15 тыс. портретов, написанных в промежутке с 14-го по 20-й век. Теперь портрет выставят на аукционе Christie’s, где за него планируется выручить около $10 тыс., передает The New York Post. Это одна из 11 созданных ИИ работ, а Эдмонд Белами является самым молодым членом вымышленной семьи, чьи портреты и писала машина.

В прошлом году один из портретов приобрел частный коллекционер примерно за $12 тыс.

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По мнению одного из участников Obvious, искусственный интеллект не оставит художников-людей без работы: «Места хватит всем». Это лишь одно из направлений искусства, а не его замена, считают молодые французы.
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 Теги: аукцион, картина, искусственный интеллект

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Сегодня, 10:27 » Автор: Алена Шимко
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