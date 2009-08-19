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Раздел: Технологии  
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Названа дата выхода Huawei Honor 8X и 8X Max

Названа дата выхода Huawei Honor 8X и 8X Max Известно, что основой новинок послужит фирменный процессор Kirin 710 или чип Snapdragon 660.

Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, опубликовал тизер-изображение, говорящее о том, что 5 сентября нынешнего года состоится презентация двух новых смартфонов - аппаратов 8X и 8X Max, передает Хроника.инфо со ссылкой на То Не То.

Известно, что основой новинок послужит фирменный процессор Kirin 710 или чип Snapdragon 660. Первое из названных изделий содержит восемь ядер (квартет ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с частотой до 1,7 ГГц) и графический ускоритель ARM Mali-G51 MP4. Второй процессор также имеет восемь ядер (Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц), а обработкой графики занят ускоритель Adreno 512.

Смартфоны получат 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 64 или 128 Гбайт. Сзади расположится сдвоенная камера на основе сенсоров с 16 и 2 млн пикселей.

Аппараты будут различаться размером дисплея. Известно, что у версии Honor 8X Max он составит около 7 дюймов по диагонали. Разрешение - 2244 × 1080 точек. Этот аппарат получит аккумулятор ёмкостью 4900 мА·ч.

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Смартфоны будут поставляться с операционной системой Android 8.1 Oreo, дополненной фирменной надстройкой EMUI 8.
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 Теги: Huawei Honor 8X, 8X Max

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Сегодня, 11:27 » Автор: Алена Шимко
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