Раздел: Технологии
Инсайдер рассказал о будущем флагманском смартфоне Samsung
Корейский производитель снова возвращается к предложению широкого ассортимента цветовых вариантов.
Хорошо известный китайский инсайдер Ice Universe поделился новыми подробностями о будущем флагманском смартфоне Samsung, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
По данным источника, Samsung Galaxy S10 с кодовым названием Beyond может выйти в чёрном, серебристом, белом, зелёном и розовом корпусах. Недавно анонсированный Galaxy Note 9 предлагается в четырёх цветах и с Galaxy S10 пересекается только в части чёрного варианта.
Это означает, что синий, медный и фиолетовый опции даже не рассматриваются производителем. Вместо этого, Samsung решила перезапустить некоторые из «старых» расцветок, любимых пользователями. Речь идёт о серебристом и розовом, последний раз встречавшихся в серии Galaxy S8, белом, которого не было с Galaxy S7, и зелёном, эта опция была доступна у Galaxy S6 Edge в 2015 году.
Читайте также: Появилась информация о будущем смартфоне Samsung Galaxy Note 9
Анонс серии Galaxy S10 ожидается не раньше февральской выставки MWC 2019. По предварительным сведениям, линейка Galaxy S10 будет включать 5,8-дюймовую модель со сканером отпечатков пальцев на задней панели и модели с экранами размером 6,1 и 6,4 дюйма, у которых дактилоскопические датчики будут встроены в экраны.
Хорошо известный китайский инсайдер Ice Universe поделился новыми подробностями о будущем флагманском смартфоне Samsung, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
По данным источника, Samsung Galaxy S10 с кодовым названием Beyond может выйти в чёрном, серебристом, белом, зелёном и розовом корпусах. Недавно анонсированный Galaxy Note 9 предлагается в четырёх цветах и с Galaxy S10 пересекается только в части чёрного варианта.
Это означает, что синий, медный и фиолетовый опции даже не рассматриваются производителем. Вместо этого, Samsung решила перезапустить некоторые из «старых» расцветок, любимых пользователями. Речь идёт о серебристом и розовом, последний раз встречавшихся в серии Galaxy S8, белом, которого не было с Galaxy S7, и зелёном, эта опция была доступна у Galaxy S6 Edge в 2015 году.
Читайте также: Появилась информация о будущем смартфоне Samsung Galaxy Note 9
Анонс серии Galaxy S10 ожидается не раньше февральской выставки MWC 2019. По предварительным сведениям, линейка Galaxy S10 будет включать 5,8-дюймовую модель со сканером отпечатков пальцев на задней панели и модели с экранами размером 6,1 и 6,4 дюйма, у которых дактилоскопические датчики будут встроены в экраны.
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