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Раздел: Технологии  
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LG разработала роботизированный экзоскелет

LG разработала роботизированный экзоскелетLG представила линейку роботов CLOi.

Компания LG представит на предстоящей выставке IFA в Берлине экзоскелет CLOi SuitBot, предназначающийся для поддержки ног пользователя.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на popmech.ru.

Ранее в этом году LG представила линейку роботов CLOi, предназначающихся для обслуживания посетителя отелей и супермаркетов. Теперь же компания сообщила, что выпустит - под тем же брендом CLOi - экзоскелет SuitBot.

Как передает New Atlas, экзоскелет, включающий пару роботизированных ног, предназначается для поддержки ног пользователя, помогая последнему стоять, ходить и работать. Отмечается, что цель - помочь снизить физическое напряжение и риск травмы у людей, проводящих целый рабочий день на ногах.

SuitBot содержит также «ботинки», сделанные в виде сандалий и способные автоматически подстраиваться под ступни пользователя. По словам LG, «сочленения» экзоскелета вращаются естественным образом, причем устройство оснащено и технологиями искусственного интеллекта, которые, анализируя данные пользователя и среды, со временем, как утверждается, позволяют улучшить движения.

LG планирует представить SuitBot на предстоящей выставке IFA (Internationale Funkausstellung Berlin) в Берлине, стартующей в конце августа.

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Известно, что, к примеру, компания Ford занимается внедрением экзоскелетов на своих заводах: такие устройства должны позволять рабочим меньше уставать за смену, помогать поднимать тяжелые детали, снижая риск получения травмы.
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 Теги: LG, экзоскелет

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Сегодня, 18:52 » Автор: Едгар Букмирза
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