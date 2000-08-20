Раздел: Технологии
LG разработала роботизированный экзоскелет
LG представила линейку роботов CLOi.
Компания LG представит на предстоящей выставке IFA в Берлине экзоскелет CLOi SuitBot, предназначающийся для поддержки ног пользователя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на popmech.ru.
Ранее в этом году LG представила линейку роботов CLOi, предназначающихся для обслуживания посетителя отелей и супермаркетов. Теперь же компания сообщила, что выпустит - под тем же брендом CLOi - экзоскелет SuitBot.
Как передает New Atlas, экзоскелет, включающий пару роботизированных ног, предназначается для поддержки ног пользователя, помогая последнему стоять, ходить и работать. Отмечается, что цель - помочь снизить физическое напряжение и риск травмы у людей, проводящих целый рабочий день на ногах.
SuitBot содержит также «ботинки», сделанные в виде сандалий и способные автоматически подстраиваться под ступни пользователя. По словам LG, «сочленения» экзоскелета вращаются естественным образом, причем устройство оснащено и технологиями искусственного интеллекта, которые, анализируя данные пользователя и среды, со временем, как утверждается, позволяют улучшить движения.
LG планирует представить SuitBot на предстоящей выставке IFA (Internationale Funkausstellung Berlin) в Берлине, стартующей в конце августа.
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Известно, что, к примеру, компания Ford занимается внедрением экзоскелетов на своих заводах: такие устройства должны позволять рабочим меньше уставать за смену, помогать поднимать тяжелые детали, снижая риск получения травмы.
Компания LG представит на предстоящей выставке IFA в Берлине экзоскелет CLOi SuitBot, предназначающийся для поддержки ног пользователя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на popmech.ru.
Ранее в этом году LG представила линейку роботов CLOi, предназначающихся для обслуживания посетителя отелей и супермаркетов. Теперь же компания сообщила, что выпустит - под тем же брендом CLOi - экзоскелет SuitBot.
Как передает New Atlas, экзоскелет, включающий пару роботизированных ног, предназначается для поддержки ног пользователя, помогая последнему стоять, ходить и работать. Отмечается, что цель - помочь снизить физическое напряжение и риск травмы у людей, проводящих целый рабочий день на ногах.
SuitBot содержит также «ботинки», сделанные в виде сандалий и способные автоматически подстраиваться под ступни пользователя. По словам LG, «сочленения» экзоскелета вращаются естественным образом, причем устройство оснащено и технологиями искусственного интеллекта, которые, анализируя данные пользователя и среды, со временем, как утверждается, позволяют улучшить движения.
LG планирует представить SuitBot на предстоящей выставке IFA (Internationale Funkausstellung Berlin) в Берлине, стартующей в конце августа.
Читайте также: Ученые разработали уникальный экзоскелет
Известно, что, к примеру, компания Ford занимается внедрением экзоскелетов на своих заводах: такие устройства должны позволять рабочим меньше уставать за смену, помогать поднимать тяжелые детали, снижая риск получения травмы.
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