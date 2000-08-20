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Раздел: Технологии  
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Xiaomi представила новый ноутбук 

Xiaomi представила новый ноутбук Предусмотрена графика NVIDIA GeForce MX110 с 2 ГБ видеопамяти.

Компания Xiaomi представила новую версию ноутбука Mi Notebook. Модель базируется на процессорах Intel Core восьмого поколения, графике NVIDIA и получила полноразмерную клавиатуру с отдельным цифровым блоком.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ferra.

Новый Xiaomi Mi Notebook оснащается 15,6-дюймовым Full HD-дисплеем, процессорами Core i5 или Core i7. Версия с Core i5 комплектуется 4 или 8 ГБ оперативной памяти. Независимо от версии, предлагаются 128 ГБ на твердотельном накопителе и 1 ТБ на винчестере.

Также предусмотрена графика NVIDIA GeForce MX110 с 2 ГБ видеопамяти. Из портов предусмотрены два USB 3.0, один USB 2.0, HDMI, Ethernet и 3,5-мм разъём для наушников, слот для карточек SD.

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Цена на Xiaomi Mi Notebook стартует от 582 долларов США за Core i5 + 4 ГБ RAM +128 ГБ на SSD+ 1 ТБ на HDD. Модель с дополнительными 4 ГБ оперативной памяти обойдётся в 655 долларов, а с Core i7 и 8 ГБ RAM - в 727 долларов. Продажи стартуют 28 августа 2018 года.
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 Теги: Xiaomi, ноутбук

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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