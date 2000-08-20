Раздел: Технологии
Xiaomi представила новый ноутбук
Предусмотрена графика NVIDIA GeForce MX110 с 2 ГБ видеопамяти.
Компания Xiaomi представила новую версию ноутбука Mi Notebook. Модель базируется на процессорах Intel Core восьмого поколения, графике NVIDIA и получила полноразмерную клавиатуру с отдельным цифровым блоком.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ferra.
Новый Xiaomi Mi Notebook оснащается 15,6-дюймовым Full HD-дисплеем, процессорами Core i5 или Core i7. Версия с Core i5 комплектуется 4 или 8 ГБ оперативной памяти. Независимо от версии, предлагаются 128 ГБ на твердотельном накопителе и 1 ТБ на винчестере.
Также предусмотрена графика NVIDIA GeForce MX110 с 2 ГБ видеопамяти. Из портов предусмотрены два USB 3.0, один USB 2.0, HDMI, Ethernet и 3,5-мм разъём для наушников, слот для карточек SD.
Читайте также: Xiaomi представила свой первый ноутбук
Цена на Xiaomi Mi Notebook стартует от 582 долларов США за Core i5 + 4 ГБ RAM +128 ГБ на SSD+ 1 ТБ на HDD. Модель с дополнительными 4 ГБ оперативной памяти обойдётся в 655 долларов, а с Core i7 и 8 ГБ RAM - в 727 долларов. Продажи стартуют 28 августа 2018 года.
Компания Xiaomi представила новую версию ноутбука Mi Notebook. Модель базируется на процессорах Intel Core восьмого поколения, графике NVIDIA и получила полноразмерную клавиатуру с отдельным цифровым блоком.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ferra.
Новый Xiaomi Mi Notebook оснащается 15,6-дюймовым Full HD-дисплеем, процессорами Core i5 или Core i7. Версия с Core i5 комплектуется 4 или 8 ГБ оперативной памяти. Независимо от версии, предлагаются 128 ГБ на твердотельном накопителе и 1 ТБ на винчестере.
Также предусмотрена графика NVIDIA GeForce MX110 с 2 ГБ видеопамяти. Из портов предусмотрены два USB 3.0, один USB 2.0, HDMI, Ethernet и 3,5-мм разъём для наушников, слот для карточек SD.
Читайте также: Xiaomi представила свой первый ноутбук
Цена на Xiaomi Mi Notebook стартует от 582 долларов США за Core i5 + 4 ГБ RAM +128 ГБ на SSD+ 1 ТБ на HDD. Модель с дополнительными 4 ГБ оперативной памяти обойдётся в 655 долларов, а с Core i7 и 8 ГБ RAM - в 727 долларов. Продажи стартуют 28 августа 2018 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
423
0
Также советуем посмотреть
- В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
- "Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
- В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
- Эти котики не такие милые, как кажутся
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников
- Забавные снимки на тему: «Папа не хотел собаку»
- Сеть развеселил енот, застрявший в танке
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
- Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
- Смешные свадебные снимки, которым не место в семейном альбоме
- Украинские самолеты примут участие в авиа показе в Польше
- Пятнадцать причин считать корги самыми забавными питомцами
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
- Под флагом Новодворской
- Упрямая свинья стала причиной транспортного коллапса
- Токсикоз выдал в прямом эфире "секрет" телеведущей
- Восени черги по субсидію будуть кілометровими
Оставьте свой комментарий