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Раздел: Технологии  
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СМИ: работники Tesla массово переходят на работу в Apple

СМИ: работники Tesla массово переходят на работу в AppleСреди причин перехода в Apple люди называли более высокую зарплату и рост акций компании.

С конца 2017 года из Tesla Илона Маска в Apple перешли не менее 46 сотрудников, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Apple перешли программисты, технологи, специалисты в сфере безопасности и ответственные за поставки и логистику, говорят собеседники телекомпании.

Работать они будут не только в проекте по разработке самоуправляемого автомобиля Apple, но и в других, сказал один из источников.

В июле в компанию пришел бывший старший вице-президент Tesla по разработкам Даг Филд, в соцсетях он еще не указал смену места работы. Его уход сказался на моральном климате в Tesla, отметили несколько источников CNBC.

Среди причин перехода в Apple люди называли более высокую зарплату и рост акций компании. Зарплаты специалистов в Apple примерно в полтора раза выше, чем в Tesla, а жизнь в Сан-Франциско дорогая, сказали несколько собеседников телекомпании.

В Tesla заявили, что в компании работать непросто, и она не может платить сотрудникам больше, так как у нее "в сто раз меньше денег, чем у Apple".

Представитель Tesla в интервью СNBC отрицал, что отток сотрудников из компании увеличился. Напротив, по его словам, в последний год убыль персонала сократилась на треть и в компанию пришли новые люди, в том числе из Apple.

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Напомним, что в июне глава Tesla Илон Маск объявил, что уволит около 9% сотрудников, то есть более 4000 человек, чтобы сократить расходы и сохранить рентабельность производства электромобилей.
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 Теги: Tesla, Apple

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Сегодня, 09:24 » Автор: Татьяна Ларина
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