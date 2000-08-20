Раздел: Технологии
Google заявила о выпуске новой ОС
Потенциал операционной системы Android уже исчерпан.
Операционная система Android сегодня, без какого-либо преувеличения, является самой распространенной в мире, потому как ее устанавливают на смартфоны, планшеты, смарт-часы, телеприставки, телевизоры, компьютеры, ультрабуки и многие другие электронные гаджеты, включая навигаторы и терминалы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Каждый год Google делает «зеленого робота» лучше, однако многие уже гарантированно успели заметить, что с каждым годом новшеств становится все меньше и меньше, и у этого конечно же есть причина. Потенциал операционной системы Android уже исчерпан.
Те минусы, которые встречаются в ней сегодня, крайне негативно сказываются на ее развитии и опыте использования электронных устройств под ее управлением.
К примеру, решить проблемы с безопасностью вообще невозможно, потому как все уязвимости и бреши в системы защиты, как правило, затрагивают открытую часть всей ОС.
Конечно, эксперты могут закрывать каждую уязвимость вручную, но только после того, как о ней стало известно. На фоне всей этой ситуации Google создала новую ОС, которая полностью заменит Android. Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники внутри «поискового гиганта», новейшее программное обеспечение в настоящее время носит кодовое название Fuchsia OS.
В самом начале проект был экспериментальным, однако недавно руководство «поискового гиганта» его утвердило, сделав одним из ключевых на ближайшие годы. По данным источника, первые сборки новой ОС появятся в свободном доступе уже в 2021 – 2022 годах. В это же самое время на базе Fuchsia OS начнут выпускаться устройства для системы «умного» дома.
Все благодаря тому, что эта операционная система обладает модульной структурой, то есть она легко масштабируется.
Выпуск на коммерческий рынок телефонов под управлением самого нового программного обеспечения запланирован на 2023 год.
Читайте также: Google заявила о прекращении поддержки Android 2.1 Eclair
Да, придется подождать, но зато мир гарантированно ждет крайне крутое ПО, потенциала которого хватит по меньшей мере на 10 – 15 лет.
Операционная система Android сегодня, без какого-либо преувеличения, является самой распространенной в мире, потому как ее устанавливают на смартфоны, планшеты, смарт-часы, телеприставки, телевизоры, компьютеры, ультрабуки и многие другие электронные гаджеты, включая навигаторы и терминалы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Каждый год Google делает «зеленого робота» лучше, однако многие уже гарантированно успели заметить, что с каждым годом новшеств становится все меньше и меньше, и у этого конечно же есть причина. Потенциал операционной системы Android уже исчерпан.
Те минусы, которые встречаются в ней сегодня, крайне негативно сказываются на ее развитии и опыте использования электронных устройств под ее управлением.
К примеру, решить проблемы с безопасностью вообще невозможно, потому как все уязвимости и бреши в системы защиты, как правило, затрагивают открытую часть всей ОС.
Конечно, эксперты могут закрывать каждую уязвимость вручную, но только после того, как о ней стало известно. На фоне всей этой ситуации Google создала новую ОС, которая полностью заменит Android. Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники внутри «поискового гиганта», новейшее программное обеспечение в настоящее время носит кодовое название Fuchsia OS.
В самом начале проект был экспериментальным, однако недавно руководство «поискового гиганта» его утвердило, сделав одним из ключевых на ближайшие годы. По данным источника, первые сборки новой ОС появятся в свободном доступе уже в 2021 – 2022 годах. В это же самое время на базе Fuchsia OS начнут выпускаться устройства для системы «умного» дома.
Все благодаря тому, что эта операционная система обладает модульной структурой, то есть она легко масштабируется.
Выпуск на коммерческий рынок телефонов под управлением самого нового программного обеспечения запланирован на 2023 год.
Читайте также: Google заявила о прекращении поддержки Android 2.1 Eclair
Да, придется подождать, но зато мир гарантированно ждет крайне крутое ПО, потенциала которого хватит по меньшей мере на 10 – 15 лет.
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