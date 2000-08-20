Раздел: Технологии
Искусственный интеллект впервые уступил людям в игре
Матч продлился 45 минут и закончился победой людей.
Одной из главных технологических новостей этого лета стала победа ботов OpenAI над профессиональными игроками в Dota 2 - ее даже прокомментировал Билл Гейтс. Однако люди не готовы сдаваться. Команда из Бразилии смогла нанести ИИ первое поражение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Очередное сражение людей и машин произошло в ходе выставочного матча на ежегодном чемпионате по многопользовательской игре Dota 2. Против ботов OpenAI выступила бразильская команда paiN, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, сообщает Wired.
Матч продлился 45 минут и закончился победой людей. Команда ИИ вошла в игру медленнее и понесла больше потерь, чем их соперники. Это первый случай, когда боты уступают профессиональным игрокам.
По мнению экспертов, предыдущие победы ботов также не следует считать поражением человечества. Дело в том, что ИИ играл в Dota 2 не совсем честно. Например, организаторы сократили число героев, доступных для выбора, до 18, что существенно упростило расчеты алгоритмов. А главное ИИ получает информацию о ходе игры не с мониторов, как люди, а прямо из игрового API. Это наделяет алгоритмы «телепатией», позволяющей просчитывать действия на два шага вперед по сравнению с живыми игроками.
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Тем не менее, и при таких правилах профессиональные игроки уверены, что в более долгих матчах люди смогут одолеть ботов. Именно это и произошло в случае команды из Бразилии.
Одной из главных технологических новостей этого лета стала победа ботов OpenAI над профессиональными игроками в Dota 2 - ее даже прокомментировал Билл Гейтс. Однако люди не готовы сдаваться. Команда из Бразилии смогла нанести ИИ первое поражение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Очередное сражение людей и машин произошло в ходе выставочного матча на ежегодном чемпионате по многопользовательской игре Dota 2. Против ботов OpenAI выступила бразильская команда paiN, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, сообщает Wired.
Матч продлился 45 минут и закончился победой людей. Команда ИИ вошла в игру медленнее и понесла больше потерь, чем их соперники. Это первый случай, когда боты уступают профессиональным игрокам.
По мнению экспертов, предыдущие победы ботов также не следует считать поражением человечества. Дело в том, что ИИ играл в Dota 2 не совсем честно. Например, организаторы сократили число героев, доступных для выбора, до 18, что существенно упростило расчеты алгоритмов. А главное ИИ получает информацию о ходе игры не с мониторов, как люди, а прямо из игрового API. Это наделяет алгоритмы «телепатией», позволяющей просчитывать действия на два шага вперед по сравнению с живыми игроками.
Читайте также: Искусственный интеллект превзошел мозг человека
Тем не менее, и при таких правилах профессиональные игроки уверены, что в более долгих матчах люди смогут одолеть ботов. Именно это и произошло в случае команды из Бразилии.
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